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Merakla Beklenen Strateji Oyunu Frostpunk 2 Ertelendi!

Merakla Beklenen Strateji Oyunu Frostpunk 2 Ertelendi!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 21:35

Oyuncuların merakla beklediği strateji oyunu Frostpunk 2'den üzücü bir açıklama geldi. Oyun, 2 aylık bir erteleme gördü ve yeni tarihi Eylül ayına çekildi.

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Serinin devam oyunu konumunda.

Serinin devam oyunu konumunda.

Strateji türünü sevenlerin merakla beklediği ve serinin devamı konumundaki Frostpunk 2'den üzücü bir bilgi geldi. Normal şartlarda 25 Temmuz tarihinde çıkması beklenen oyun Eylül ayına ertelendi.

İlk oyundan 30 yıl sonrasını konu alıyor.

İlk oyundan 30 yıl sonrasını konu alıyor.

İlk oyundaki büyük fırtına kıyametinden sonra buzula gömülen dünyada aradan geçen 30 yılın sonunda hakimiyet tekrar elimize geçiyor. Sıfırdan başlayarak bir şehir kurmaya ve buradaki insanları hayatta tutmaya çalışacağız.

Erteleme tarihi bizleri Eylül ayına götürüyor.

Erteleme tarihi bizleri Eylül ayına götürüyor.

11bit Studios tarafından geliştirilen strateji oyunu Frostpunk 2'nin yeni çıkış tarihi 20 Eylül 2024 olarak belirlendi. Normal şartlarda 25 Temmuz tarihinde çıkacaktı ancak bu erteleme ile birlikte 2 ay daha beklemek zorunda kalacağız.

11bit Studios şu açıklamalara yer veriyor;

11bit Studios şu açıklamalara yer veriyor;

'Geri bildirimlerinizi analiz ederken ve oyuna eklemek istediğimiz şeylere öncelik verirken, bunların hakkını vermek ve lansmanda mümkün olan en iyi deneyimi garanti etmek adına Frostpunk 2'nin geliştirilmesini bitirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bu nedenle oyunun çıkışını 20 Eylül 2024 tarihine ertelemek gibi zor bir karar aldık.'

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