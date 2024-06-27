Merakla Beklenen Strateji Oyunu Frostpunk 2 Ertelendi!

'Geri bildirimlerinizi analiz ederken ve oyuna eklemek istediğimiz şeylere öncelik verirken, bunların hakkını vermek ve lansmanda mümkün olan en iyi deneyimi garanti etmek adına Frostpunk 2'nin geliştirilmesini bitirmek için daha fazla zamana ihtiyacımız olduğunu fark ettik. Bu nedenle oyunun çıkışını 20 Eylül 2024 tarihine ertelemek gibi zor bir karar aldık.'