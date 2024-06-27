Merakla Beklenen Strateji Oyunu Frostpunk 2 Ertelendi!
Merakla Beklenen Strateji Oyunu Frostpunk 2 Ertelendi!
Oyuncuların merakla beklediği strateji oyunu Frostpunk 2'den üzücü bir açıklama geldi. Oyun, 2 aylık bir erteleme gördü ve yeni tarihi Eylül ayına çekildi.
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Serinin devam oyunu konumunda.
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İlk oyundan 30 yıl sonrasını konu alıyor.
Erteleme tarihi bizleri Eylül ayına götürüyor.
11bit Studios şu açıklamalara yer veriyor;
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