Stellar Blade PC Sürümü Hakkında En Yetkili İsimden Umutlandıran Açıklama

Geliştirici Shift Up'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan CFO Kim Hyung-Tae, Stellar Blade PC sürümü hakkında da önemli ipuçları verdi. Stellar Blade'in PC versiyonunu değerlendirdiklerini ve bunun IP'den bir kez daha para kazanmak için harika bir yol olacağına inandıklarını dile getiren CFO oyuncuları heyecanlandırmış olsa da bu yolda hala bazı pürüzler var.