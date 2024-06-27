Stellar Blade PC Sürümü Hakkında En Yetkili İsimden Umutlandıran Açıklama
Stellar Blade PC Sürümü Hakkında En Yetkili İsimden Umutlandıran Açıklama
Yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Stellar Blade'in PC sürümü için şirketin CFO'sundan PC oyuncularını umutlandıran bir açıklama geldi.
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Şimdilik yalnızca PlayStation 5 için çıkmış olan Steallar Blade buna karşın müthiş bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı.
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Stellar Blade'in PC çıkışını dört gözle bekleyen oyunculara ise müjdeli haberler var.
Stellar Blade'in PC versiyonunun önünde hala bazı engeller var.
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