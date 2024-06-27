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Stellar Blade PC Sürümü Hakkında En Yetkili İsimden Umutlandıran Açıklama

Stellar Blade PC Sürümü Hakkında En Yetkili İsimden Umutlandıran Açıklama

Daedra
Daedra - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 15:54

Yılın en çok konuşulan oyunlarından olan Stellar Blade'in PC sürümü için şirketin CFO'sundan PC oyuncularını umutlandıran bir açıklama geldi.

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Şimdilik yalnızca PlayStation 5 için çıkmış olan Steallar Blade buna karşın müthiş bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı.

Şimdilik yalnızca PlayStation 5 için çıkmış olan Steallar Blade buna karşın müthiş bir oyuncu kitlesi edinmeyi başardı.

Yılın en başarılı oyunlarından olmakla kalmayıp satış rakamlarıyla da hem Sony'nin hem de geliştiricisi Shift Up'ın yüzünü güldürmeyi başaran Stellar Blade'in PC çıkışının ne zaman gerçekleşeceği ise merak konusuydu.

Stellar Blade'in PC çıkışını dört gözle bekleyen oyunculara ise müjdeli haberler var.

Stellar Blade'in PC çıkışını dört gözle bekleyen oyunculara ise müjdeli haberler var.

Geliştirici Shift Up'ın geçtiğimiz günlerde düzenlenen yatırımcı toplantısında konuşan CFO Kim Hyung-Tae, Stellar Blade PC sürümü hakkında da önemli ipuçları verdi. Stellar Blade'in PC versiyonunu değerlendirdiklerini ve bunun IP'den bir kez daha para kazanmak için harika bir yol olacağına inandıklarını dile getiren CFO oyuncuları heyecanlandırmış olsa da bu yolda hala bazı pürüzler var.

Stellar Blade'in PC versiyonunun önünde hala bazı engeller var.

Stellar Blade'in PC versiyonunun önünde hala bazı engeller var.

CFO Kim Hyung-Tae PC versiyonunun iyi bir para kazanma yolu olacağını söylese de konunun önünde engeller de yok değil. 'Stellar Blade'in bir PC versiyonunu düşünüyoruz, ancak sözleşmesel ilişkiler nedeniyle kesin zamanlama veya yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda yorum yapamayız' ifadeleriyle durumun hala belirsizliğini koruduğunu da söyledi.

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