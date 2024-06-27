Steam'den Yeni Kayıt Özelliği: Oyunlarınızı Tek Tuşla Kaydedebileceksiniz!
Steam'den Yeni Kayıt Özelliği: Oyunlarınızı Tek Tuşla Kaydedebileceksiniz!
En popüler dijital platformlardan birisi olan Steam 'bugüne kadar neden getirmedin?' dediğimiz bir özelliği kullanıcılara sunuyor. Artık oyunlarınızı tek tuşla kaydetme imkanınız bulunuyor.
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Yıllardır gelmesi beklenen özellik nihayet kullanıma sunuldu.
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Kayıt özelliği şimdilik beta sürecinde.
Beta'ya katılmak için izlemeniz gereken adımlar;
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