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Steam'den Yeni Kayıt Özelliği: Oyunlarınızı Tek Tuşla Kaydedebileceksiniz!

Steam'den Yeni Kayıt Özelliği: Oyunlarınızı Tek Tuşla Kaydedebileceksiniz!

Atakan Gümrükçüoğlu
Atakan Gümrükçüoğlu - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 12:39

En popüler dijital platformlardan birisi olan Steam 'bugüne kadar neden getirmedin?' dediğimiz bir özelliği kullanıcılara sunuyor. Artık oyunlarınızı tek tuşla kaydetme imkanınız bulunuyor.

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Yıllardır gelmesi beklenen özellik nihayet kullanıma sunuldu.

Yıllardır gelmesi beklenen özellik nihayet kullanıma sunuldu.

Oyuncuların sevdiği dijital platformlardan birisi olan Steam'e yıllardır beklenen bir özellik nihayet geldi. Artık kütüphanenizdeki oyunları tek tuşla kaydedebiliyor ve hatta paylaşabiliyorsunuz.

Ayrıca Steam üzerinde kısa süreliğine ücretsiz olarak verilen bu oyunu kaçırmanızı istemeyiz;

Kayıt özelliği şimdilik beta sürecinde.

Kayıt özelliği şimdilik beta sürecinde.
twitter.com

Eğer Steam'in beta sürümüne kaydınız varsa o halde yayınlanan bu kayıt özelliğini girip deneyimleyebiliyorsunuz. Eğer beta sürümünde değilseniz de size nasıl katılacağınızı aşağıda anlatıyoruz;

Beta'ya katılmak için izlemeniz gereken adımlar;

Beta'ya katılmak için izlemeniz gereken adımlar;

  • Öncelikle Steam istemcisini açtıktan sonra 'ayarlar' kısmına gitmeniz gerekiyor. 

  • Açılan sayfada 'arayüz' kategorisine gelerek 'istemci beta katılımı' kutucuğunu bulmanız lazım. 

  • Daha sonra buradaki 'Steam Beta Update' seçeneği seçmeli ve Steam'i yeniden başlatmalısınız. 

Böylelikle Steam'i Beta sürümüne güncelleyebilir ve yeni özelliğin keyfini çıkarabilirsiniz.

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