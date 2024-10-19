Görüş Bildir
Haberler
Gündem
''Twitter Mahkemesi'': Tek Tweet'le Türkiye'nin Mevcut Durumunu Özetleyen X Kullanıcısı!

''Twitter Mahkemesi'': Tek Tweet'le Türkiye'nin Mevcut Durumunu Özetleyen X Kullanıcısı!

Onur Özcan
Onur Özcan - Onedio Editörü
19.10.2024 - 13:23

Şiddet, vahşet, dolandırıcılık ve daha nicesi... Ülke gündeminin epey yoğun olduğu bugünlerde, her yeni güne kötü bir haberle uyanıyoruz. Daha da kötüsü ise yaşanan elim olayların ardından gelen ''Tahliye edildi'' haberleri... 

Bir X kullanıcısının bu konuda attığı tweet, sizlere ''Ülkenin geldiği durum daha iyi anlatılamazdı'' dedirtecek. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Manisa'da oldukça üzücü bir olaya şahit olmuştuk. Bir şahıs, hamile eşini sokak ortasında darp etmişti.

Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Manisa'da oldukça üzücü bir olaya şahit olmuştuk. Bir şahıs, hamile eşini sokak ortasında darp etmişti.

Yaşanan olayın detaylarını şurada bulabilirsiniz👇

Bir ''Türkiye klasiği'' olarak, hamile eşini sokak ortasında darp eden şahsın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği haberi geldi👇

Bir ''Türkiye klasiği'' olarak, hamile eşini sokak ortasında darp eden şahsın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği haberi geldi👇
twitter.com

Bu haber üzerine atılan bir tweet ise ülkemizin halini belki de en iyi şekilde özetler nitelikteydi👇

Bu haber üzerine atılan bir tweet ise ülkemizin halini belki de en iyi şekilde özetler nitelikteydi👇
twitter.com

100 binden fazla beğeni alan bu tweet, belki de bize şunu gösteriyor: İnsanlar artık adaleti Twitter'da aramaya başladı. Vatandaşlar, bazılarının deyimiyle, ''Twitter mahkemesinden'' medet umar oldu.

100 binden fazla beğeni alan bu tweet, belki de bize şunu gösteriyor: İnsanlar artık adaleti Twitter'da aramaya başladı. Vatandaşlar, bazılarının deyimiyle, ''Twitter mahkemesinden'' medet umar oldu.

Geldiğimiz noktada, yargının suçluya yeterli cezayı vermediğini gören kullanıcılar, X (Twitter) platformunda konuyu gündeme getirerek suçlunun ceza alması için çabalıyor.

Geldiğimiz noktada, yargının suçluya yeterli cezayı vermediğini gören kullanıcılar, X (Twitter) platformunda konuyu gündeme getirerek suçlunun ceza alması için çabalıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Atılan tepki tweet'leri de içinde bulunduğumuz durumu gözler önüne seriyor👇

Atılan tepki tweet'leri de içinde bulunduğumuz durumu gözler önüne seriyor👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Yine bazı vatandaşlar, yetkilileri etiketleyerek konuyu gündemde tutmaya çalışıyor👇

Yine bazı vatandaşlar, yetkilileri etiketleyerek konuyu gündemde tutmaya çalışıyor👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

👇

👇
twitter.com

Bunlara da göz atın:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

tweter mülkün temelidir

Msbaykar

Avrupanın en büyük adalet sarayı X Sadece üstünde Adalet sarayı yazan binası yok.