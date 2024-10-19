''Twitter Mahkemesi'': Tek Tweet'le Türkiye'nin Mevcut Durumunu Özetleyen X Kullanıcısı!
''Twitter Mahkemesi'': Tek Tweet'le Türkiye'nin Mevcut Durumunu Özetleyen X Kullanıcısı!
Şiddet, vahşet, dolandırıcılık ve daha nicesi... Ülke gündeminin epey yoğun olduğu bugünlerde, her yeni güne kötü bir haberle uyanıyoruz. Daha da kötüsü ise yaşanan elim olayların ardından gelen ''Tahliye edildi'' haberleri...
Bir X kullanıcısının bu konuda attığı tweet, sizlere ''Ülkenin geldiği durum daha iyi anlatılamazdı'' dedirtecek. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!
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Bildiğiniz gibi geçtiğimiz aylarda Manisa'da oldukça üzücü bir olaya şahit olmuştuk. Bir şahıs, hamile eşini sokak ortasında darp etmişti.
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Bir ''Türkiye klasiği'' olarak, hamile eşini sokak ortasında darp eden şahsın adli kontrol şartıyla tahliye edildiği haberi geldi👇
Bu haber üzerine atılan bir tweet ise ülkemizin halini belki de en iyi şekilde özetler nitelikteydi👇
100 binden fazla beğeni alan bu tweet, belki de bize şunu gösteriyor: İnsanlar artık adaleti Twitter'da aramaya başladı. Vatandaşlar, bazılarının deyimiyle, ''Twitter mahkemesinden'' medet umar oldu.
Geldiğimiz noktada, yargının suçluya yeterli cezayı vermediğini gören kullanıcılar, X (Twitter) platformunda konuyu gündeme getirerek suçlunun ceza alması için çabalıyor.
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Atılan tepki tweet'leri de içinde bulunduğumuz durumu gözler önüne seriyor👇
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Yine bazı vatandaşlar, yetkilileri etiketleyerek konuyu gündemde tutmaya çalışıyor👇
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tweter mülkün temelidir
Avrupanın en büyük adalet sarayı X Sadece üstünde Adalet sarayı yazan binası yok.