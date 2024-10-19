''Twitter Mahkemesi'': Tek Tweet'le Türkiye'nin Mevcut Durumunu Özetleyen X Kullanıcısı!

Şiddet, vahşet, dolandırıcılık ve daha nicesi... Ülke gündeminin epey yoğun olduğu bugünlerde, her yeni güne kötü bir haberle uyanıyoruz. Daha da kötüsü ise yaşanan elim olayların ardından gelen ''Tahliye edildi'' haberleri...

Bir X kullanıcısının bu konuda attığı tweet, sizlere ''Ülkenin geldiği durum daha iyi anlatılamazdı'' dedirtecek. Dilerseniz, daha fazla uzatmadan detaylara geçelim!