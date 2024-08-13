Twitter'daki Meşhur Kısır Fotoğrafıyla Sevgilisini Test Ederken Aldatıldığını Öğrenen Kullanıcı
Twitter'daki Meşhur Kısır Fotoğrafıyla Sevgilisini Test Ederken Aldatıldığını Öğrenen Kullanıcı
Twitter'da bu yılın en çok konuşulan akımlarından biri olan kısır fotoğrafı, bir ilişkinin son bulmasına neden oldu.
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Twitter'da bu senenin popüler akımlarından biri olan kısır fotoğrafı, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Akım, başlangıçta basit bir eğlence olarak görülüyordu.
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Ancak, bu akım birçok kullanıcının hayatını derinden etkiledi. Bazı kullanıcılar sevgilisine gönderdiği fotoğrafın ardından aldatıldığını öğrendi.
Bu Twitter kullanıcısı da sevgilisine bu meşhur kısır fotoğrafını gönderdi ve yanıt olarak aldığı cevabı sosyal medya hesabında paylaştı.👇
Aldatıldığını öğrenen kullanıcıya yorumlar da peş peşe geldi:
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