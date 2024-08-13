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Twitter'daki Meşhur Kısır Fotoğrafıyla Sevgilisini Test Ederken Aldatıldığını Öğrenen Kullanıcı

Twitter'daki Meşhur Kısır Fotoğrafıyla Sevgilisini Test Ederken Aldatıldığını Öğrenen Kullanıcı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
13.08.2024 - 13:49 Son Güncelleme: 13.08.2024 - 13:55

Twitter'da bu yılın en çok konuşulan akımlarından biri olan kısır fotoğrafı, bir ilişkinin son bulmasına neden oldu.

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Twitter'da bu senenin popüler akımlarından biri olan kısır fotoğrafı, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Akım, başlangıçta basit bir eğlence olarak görülüyordu.

Twitter'da bu senenin popüler akımlarından biri olan kısır fotoğrafı, bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu. Akım, başlangıçta basit bir eğlence olarak görülüyordu.
twitter.com

Ancak, bu akım birçok kullanıcının hayatını derinden etkiledi. Bazı kullanıcılar sevgilisine gönderdiği fotoğrafın ardından aldatıldığını öğrendi.

Ancak, bu akım birçok kullanıcının hayatını derinden etkiledi. Bazı kullanıcılar sevgilisine gönderdiği fotoğrafın ardından aldatıldığını öğrendi.
twitter.com

Bu Twitter kullanıcısı da sevgilisine bu meşhur kısır fotoğrafını gönderdi ve yanıt olarak aldığı cevabı sosyal medya hesabında paylaştı.👇

Bu Twitter kullanıcısı da sevgilisine bu meşhur kısır fotoğrafını gönderdi ve yanıt olarak aldığı cevabı sosyal medya hesabında paylaştı.👇
twitter.com

Aldatıldığını öğrenen kullanıcıya yorumlar da peş peşe geldi:

Aldatıldığını öğrenen kullanıcıya yorumlar da peş peşe geldi:
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