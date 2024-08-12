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Doğum Kontrol Hapı Üzerine Twitter'da Patlak Veren Tartışma: ''Kabullenemiyorum Artık!''

Doğum Kontrol Hapı Üzerine Twitter'da Patlak Veren Tartışma: ''Kabullenemiyorum Artık!''

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
12.08.2024 - 15:42 Son Güncelleme: 12.08.2024 - 16:07

Twitter'da kadın sağlığı ile ilgili yaşanan sorunlar üzerine yoğun bir tartışma başladı. Özellikle Polikistik Over Sendromu (PCOS) ve regl düzensizlikleri gibi konular, bazı kullanıcıların tıp dünyasına yönelik eleştirilerine neden oldu.

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Twitter'da yapılan paylaşımlarda, birçok kadın, PCOS gibi karmaşık hastalıklara yönelik mevcut tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Twitter'da yapılan paylaşımlarda, birçok kadın, PCOS gibi karmaşık hastalıklara yönelik mevcut tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.

Bir kullanıcı, tıbbın kalp nakli gibi büyük başarılar elde etmesine rağmen PCOS gibi kadın sağlığı sorunlarına yeterince etkili çözümler sunamadığını ifade etti.👇

Bir kullanıcı, tıbbın kalp nakli gibi büyük başarılar elde etmesine rağmen PCOS gibi kadın sağlığı sorunlarına yeterince etkili çözümler sunamadığını ifade etti.👇
twitter.com

Benzer şekilde, regl düzensizlikleri yaşayan bir başka kullanıcı, yıllardır doktor doktor gezmesine rağmen yalnızca doğum kontrol hapı önerildiğini ve kesin bir çözüm bulamadığını anlattı.👇

Benzer şekilde, regl düzensizlikleri yaşayan bir başka kullanıcı, yıllardır doktor doktor gezmesine rağmen yalnızca doğum kontrol hapı önerildiğini ve kesin bir çözüm bulamadığını anlattı.👇

İşte diğer tepkiler:👇

İşte diğer tepkiler:👇
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twitter.com
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