Doğum Kontrol Hapı Üzerine Twitter'da Patlak Veren Tartışma: ''Kabullenemiyorum Artık!''
Doğum Kontrol Hapı Üzerine Twitter'da Patlak Veren Tartışma: ''Kabullenemiyorum Artık!''
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Twitter'da yapılan paylaşımlarda, birçok kadın, PCOS gibi karmaşık hastalıklara yönelik mevcut tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğunu belirtti.
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Bir kullanıcı, tıbbın kalp nakli gibi büyük başarılar elde etmesine rağmen PCOS gibi kadın sağlığı sorunlarına yeterince etkili çözümler sunamadığını ifade etti.👇
Benzer şekilde, regl düzensizlikleri yaşayan bir başka kullanıcı, yıllardır doktor doktor gezmesine rağmen yalnızca doğum kontrol hapı önerildiğini ve kesin bir çözüm bulamadığını anlattı.👇
İşte diğer tepkiler:👇
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