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Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Tuzlu Kahve'nin En Sevilen Karakterini Seçiyoruz!

Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.09.2026 - 18:00
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Tuzlu Kahve, renkli hikâyesi kadar birbirinden farklı karakterleriyle de kısa sürede dikkat çekti. Kimi tavırlarıyla güldürdü, kimi hikâyesiyle kendine bağladı, kimi de daha ilk sahnesinden favoriler arasına girdi. 

Peki sizin Tuzlu Kahve'deki en sevdiğiniz karakter hangisi? Oylarınızı bekliyoruz!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Tuzlu Kahve'de hangi karakter favorin?

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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