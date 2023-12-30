Tüyler Ürpertici Anlarıyla Aklımızdan Çıkmamaya Ant İçin 15 Gerilim Dolu Film Sahnesi
Tüyler Ürpertici Anlarıyla Aklımızdan Çıkmamaya Ant İçin 15 Gerilim Dolu Film Sahnesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı filmler var ki izlememizin üstünden ne kadar geçerse geçsin belirli sahnelerini asla unutmuyoruz. Bugünde o filmlerden bazılarının sahnelerine bakacağız.
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1. "Casino filminde Nicky ve kardeşinin sopalar ile ölümüne dövüldüğü ve Nicky'nin kardeşine vurmalarını kesmeleri için yalvardığı sahne, beni her seferinde üzmeyi başarıyor."
2. "Bone Tomahawk filminin bütün sahneleri. Ne yaparsan yap bu film için asla hazır olamazsın."
3. "The Hills Have Eyes filminde sonunda karavana girdikleri sahneyi aklımdan uzun süre çıkaramadım."
4. "American History X filminde Edward Norton'un adamı dövdüğü sahneyi hatırlamak bile istemiyorum. Filmi izleyenler neyden bahsettiğimi çok iyi biliyor."
5. "The Green Mile filmindeki infaz sahnesi."
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6. "Hostel (2005) filminde katilin, adamın aşil tendonunu kestiği ve sonra ayağa kalkmaya çalıştığı sahne."
7. "Misery filminde Annie Wilkes'in adamın bacaklarını kırdığı sahne. Hatırlaması bile ürpertici."
8. "Testere 2 filmindeki iğnelerden oluşan çukuru hatırlıyor musunuz? İşte tam olarak o sahne."
9. "Matilda filminde Trenchbull'un şişman çocuğa koca bir keki zorla yedirttiği sahne."
10. "Waiting filminde yemek geri gönderildikten sonra içerisine tükürdükleri sahneyi her hatırladığımda neden dışarıda yemek yemediğimi bir kez daha hatırlamış oluyorum."
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11. "Black Swan filmindeki birçok sahne beni derinden rahatsız etmişti."
12. "Scarface filmindeki duş sahnesi. Eğer filmi izlemediyseniz emin olun beklediğinizden çok daha farklı bir sahne."
13. "The Girl With The Dragon Tattoo filmindeki o iğrenç sahneyi gördükten sonra anında izlemeyi bıraktım. Filmi izleyenler neyden bahsettiğimi iyi biliyor."
14. "Peter Jackson'un Bad Taste filminde Derek'in bir tepeden düştükten sonra kafasını yarıp kemeri ile tutturduğu sahne."
15. "Bir Sırp Filmi'nin tamamı. İzlemeyin ve izlettirmeyin."
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