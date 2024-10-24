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TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemlerinin Arttırılması Sosyal Medyanın Gündeminde

TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemlerinin Arttırılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
24.10.2024 - 11:51

Geçtiğimiz gün savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından TUSAŞ Kahramankazan kampüsüne yapılan terör saldırısı farklı tartışmalara yol açtı. Bu kadar stratejik bir üretim tesisine iki teröristin sızabilmesi güvenlik önlemleri yetersiz mi sorularını sordurdu. Gelen görüntülere göre tesislerde önlemler arttırıldı ama eleştiriler de geldi.

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Geçtiğimiz gün yaşanan terör saldırısı tesisin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığının sorulmasına neden oldu.

Geçtiğimiz gün yaşanan terör saldırısı tesisin güvenlik önlemlerinin yeterli olup olmadığının sorulmasına neden oldu.

Bugün gelen görüntülere göre önlemler artırıldı, jandarma asayiş kontrol noktası öncesinde ayrı bir kontrol noktası kuruldu.

Tepkiler şöyle;

Tepkiler şöyle;
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