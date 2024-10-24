TUSAŞ'ta Güvenlik Önlemlerinin Arttırılması Sosyal Medyanın Gündeminde

Geçtiğimiz gün savunma sanayimizin önemli kuruluşlarından TUSAŞ Kahramankazan kampüsüne yapılan terör saldırısı farklı tartışmalara yol açtı. Bu kadar stratejik bir üretim tesisine iki teröristin sızabilmesi güvenlik önlemleri yetersiz mi sorularını sordurdu. Gelen görüntülere göre tesislerde önlemler arttırıldı ama eleştiriler de geldi.