Türkücü Sabahat Akkiraz’ın Kardeşi Köpek Saldırısına Uğradı
Türkücü Sabahat Akkiraz’ın Kardeşi Köpek Saldırısına Uğradı
Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi, köpeklerin saldırısına uğradı. Akkiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun, artık bir güvenlik sorunu' dedi.
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Başı boş köpeklerle ilgili hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası gündemde...
Yasanın çıkması halinde 30 gün içinde sahiplenilmeyen başı boş köpekler uyutulacak.
Bu yasa, kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından tepki görüyor.
Bu tartışmanın alevlendiği günlerde ünlü türkücü Sabahat Akkiraz, kız kardeşinin köpeklerin saldırısına uğradığını açıkladı.
Akkiraz, konuyla ilgili şunları söyledi;
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