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Türkücü Sabahat Akkiraz’ın Kardeşi Köpek Saldırısına Uğradı

Türkücü Sabahat Akkiraz’ın Kardeşi Köpek Saldırısına Uğradı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
24.05.2024 - 11:51

Ünlü türkücü Sabahat Akkiraz'ın kardeşi, köpeklerin saldırısına uğradı. Akkiraz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; 'Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun, artık bir güvenlik sorunu' dedi.

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Başı boş köpeklerle ilgili hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası gündemde...

Başı boş köpeklerle ilgili hazırlanan Sokak Hayvanları Yasası gündemde...

Yasanın çıkması halinde 30 gün içinde sahiplenilmeyen başı boş köpekler uyutulacak.

Yasanın çıkması halinde 30 gün içinde sahiplenilmeyen başı boş köpekler uyutulacak.

Bu yasa, kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından tepki görüyor.

Bu yasa, kimileri tarafından desteklenirken kimileri tarafından tepki görüyor.

Bu tartışmanın alevlendiği günlerde ünlü türkücü Sabahat Akkiraz, kız kardeşinin köpeklerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Bu tartışmanın alevlendiği günlerde ünlü türkücü Sabahat Akkiraz, kız kardeşinin köpeklerin saldırısına uğradığını açıkladı.

Akkiraz, konuyla ilgili şunları söyledi;

Akkiraz, konuyla ilgili şunları söyledi;

'Dün kız kardeşim, köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil, hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum.'

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