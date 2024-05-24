Türkücü Sabahat Akkiraz’ın Kardeşi Köpek Saldırısına Uğradı

'Dün kız kardeşim, köpeğini dolaştırmak için sabah saatlerinde Tarabya sahiline doğru evden çıkıyor. İki sokak gidemeden bir grup sokak köpeğinin saldırısına uğruyor. Sadece köpekleri değil, hayvanların hepsini çok seven kardeşim nerdeyse hastanelik oluyor. Sorun artık köpekleri sevip sevmemek değil. Sorun artık bir güvenlik sorunu. Bunu çözmek için de Amerika’yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Yapan ülkelerin yol haritası belli. Siz bir çözüm bulamıyorsanız medeni bir çözümü alın kullanın. Bu konuda bile saçma ayrışmalarla konuyu öteleyip hem insanların hem hayvanların hayatını karartmayın. Bu işi belediyeler çözemez. Onların daha önemli işleri var malum.'