Türkiye Yağışa Teslim Oluyor: Şemsiyeleri Sakın Yanınızdan Ayırmayın 81 İlde Aralıksız Yağmur Uyarısı

Beklenen yağışlar nihayet geldi. Hava durumun haberine göre 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde aralıksız yağışlar etkili olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca yağış almayan şehir kalmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre de bugün Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsüne de teslim olacak. Yağışların yerel kuvvetli olacağı bölgelerde ise sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

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