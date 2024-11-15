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Türkiye Yağışa Teslim Oluyor: Şemsiyeleri Sakın Yanınızdan Ayırmayın 81 İlde Aralıksız Yağmur Uyarısı

Türkiye Yağışa Teslim Oluyor: Şemsiyeleri Sakın Yanınızdan Ayırmayın 81 İlde Aralıksız Yağmur Uyarısı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.11.2024 - 10:51 Son Güncelleme: 15.11.2024 - 10:55

Beklenen yağışlar nihayet geldi. Hava durumun haberine göre 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde aralıksız yağışlar etkili olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca yağış almayan şehir kalmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre de bugün Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsüne de teslim olacak. Yağışların yerel kuvvetli olacağı bölgelerde ise sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarılar yapıldı. İşte detaylar...

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Haftalardır beklenen yağmur Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar görülmeye başlandı. Hava Forum'un Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre önümüzdeki üç gün boyunca yağmurun aralıksız devam etmesi bekleniyor.

Haftalardır beklenen yağmur Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar görülmeye başlandı. Hava Forum'un Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre önümüzdeki üç gün boyunca yağmurun aralıksız devam etmesi bekleniyor.
twitter.com

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) 3 günlük hava durumu raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) 3 günlük hava durumu raporunu yayımladı.

Rapora göre 15 Kasım 2024 Cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş hariç), İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

16 Kasım 2024 Cumartesi günü de yağışlar birçok ilde yağmaya devam edecek.

16 Kasım 2024 Cumartesi günü de yağışlar birçok ilde yağmaya devam edecek.

Meteoroloji tarafından paylaşılan haritaya göre hafta sonu Cumartesi günü de Türkiye'nin 70'inden fazla ilinde yağışlar etkisini sürdürmeye devam edecek.

Pazar günü bazı illerde yağış etkisini azaltacak.

Pazar günü bazı illerde yağış etkisini azaltacak.

Yine haritaya göre hafta sonu Pazar gününe girdiğimizde ise yağışlar bazı illerde azalacak.

Pazartesi ve Salı günkü hava durumu ise haritaya göre şöyle;

Pazartesi ve Salı günkü hava durumu ise haritaya göre şöyle;
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