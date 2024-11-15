Türkiye Yağışa Teslim Oluyor: Şemsiyeleri Sakın Yanınızdan Ayırmayın 81 İlde Aralıksız Yağmur Uyarısı
Türkiye Yağışa Teslim Oluyor: Şemsiyeleri Sakın Yanınızdan Ayırmayın 81 İlde Aralıksız Yağmur Uyarısı
Beklenen yağışlar nihayet geldi. Hava durumun haberine göre 13-15 Kasım tarihleri arasında Türkiye’nin 81 ilinde aralıksız yağışlar etkili olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri boyunca yağış almayan şehir kalmayacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) yaptığı açıklamaya göre de bugün Batı Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz bölgeleri, sağanak yağışlarla birlikte gök gürültüsüne de teslim olacak. Yağışların yerel kuvvetli olacağı bölgelerde ise sel, su baskını ve ulaşım aksaklıklarına karşı uyarılar yapıldı. İşte detaylar...
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Haftalardır beklenen yağmur Türkiye'yi etkisi altına almaya başladı. Bugün itibarıyla Türkiye'nin birçok bölgesinde yağışlar görülmeye başlandı. Hava Forum'un Twitter hesabından paylaşılan bilgiye göre önümüzdeki üç gün boyunca yağmurun aralıksız devam etmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü de (MGM) 3 günlük hava durumu raporunu yayımladı.
16 Kasım 2024 Cumartesi günü de yağışlar birçok ilde yağmaya devam edecek.
Pazar günü bazı illerde yağış etkisini azaltacak.
Pazartesi ve Salı günkü hava durumu ise haritaya göre şöyle;
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