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Türkiye Tarihinde Bir İlk! Trabzonspor Tüm Borçlarını Kapatarak Bankalar Birliği'nden Çıktı

Türkiye Tarihinde Bir İlk! Trabzonspor Tüm Borçlarını Kapatarak Bankalar Birliği'nden Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Onedio Editörü
27.09.2024 - 18:47

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor tüm borcunu kapattı. Bordo-mavili takım böylece Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp olarak tarihe geçti.

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Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer tüm borçlarını kapattı.

Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer tüm borçlarını kapattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, böylece Bankalar Birliği’nden çıkmış oldu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, böylece Bankalar Birliği’nden çıkmış oldu.

Fotomaç’ta yer alan habere göre bordo-mavililer Bankalar Birliği’nden çıkan ilk takım olarak tarihe geçti.

Fotomaç’ta yer alan habere göre bordo-mavililer Bankalar Birliği’nden çıkan ilk takım olarak tarihe geçti.

Trabzonspor’un önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Trabzonspor’un önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

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