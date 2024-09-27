Türkiye Tarihinde Bir İlk! Trabzonspor Tüm Borçlarını Kapatarak Bankalar Birliği'nden Çıktı
Türkiye Tarihinde Bir İlk! Trabzonspor Tüm Borçlarını Kapatarak Bankalar Birliği'nden Çıktı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor tüm borcunu kapattı. Bordo-mavili takım böylece Bankalar Birliği’nden ilk çıkan kulüp olarak tarihe geçti.
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Trabzonspor'da önemli bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililer tüm borçlarını kapattı.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, böylece Bankalar Birliği’nden çıkmış oldu.
Fotomaç’ta yer alan habere göre bordo-mavililer Bankalar Birliği’nden çıkan ilk takım olarak tarihe geçti.
Trabzonspor’un önümüzdeki hafta konuyla ilgili açıklama yapması bekleniyor.
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