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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kaçak Yayın İçin "Sıfırlayamasak da..." Dedi

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kaçak Yayın İçin "Sıfırlayamasak da..." Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
27.09.2024 - 14:28

Dönem dönem gündeme gelen ve suç teşkil ettiği için 'sıfıra indirme' vaatleri yapılan 'kaçak yayınlar' için Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi yine söylentiler artmıştı. Derbi izleyenlerin tespit edileceği ve haklarında işlem yapılacağı söylenmişti. Ancak bugün TFF başkanı Hacıosmanoğlu'ndan farklı bir çıkış geldi.

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Türk futbolunda kulüplerin ve yayını kuruluşların en çok itiraz ettiği nokta korsan yayıncılık. Gelirleri düşüren ve yayıncı kuruluşun pazarlıkta elini güçlendiren bu durum için kulüpler arayış içinde.

Türk futbolunda kulüplerin ve yayını kuruluşların en çok itiraz ettiği nokta korsan yayıncılık. Gelirleri düşüren ve yayıncı kuruluşun pazarlıkta elini güçlendiren bu durum için kulüpler arayış içinde.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kendinden önceki başkanlar gibi kaçak yayını bitirme vaadiyle geldi ve son derbide bu işin tespitinin yapılacağını iddia etti.

TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da kendinden önceki başkanlar gibi kaçak yayını bitirme vaadiyle geldi ve son derbide bu işin tespitinin yapılacağını iddia etti.

Ancak gelinen noktada kaçak yayında gerileme ya da vazgeçme gibi bir durumun olmadığı görüldü. Hacıosmanoğlu da bugün katıldığı bir etkinlikte durumun zorluğunu kabul etti.

Ancak gelinen noktada kaçak yayında gerileme ya da vazgeçme gibi bir durumun olmadığı görüldü. Hacıosmanoğlu da bugün katıldığı bir etkinlikte durumun zorluğunu kabul etti.

Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.

Hacıosmanoğlu, "Ciddi çalışmalarımız var. Belki bunu sıfıra indiremeyeceğiz ama o seviyeye getirmeye çalışacağız" dedi.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." açıklaması yaptı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Hedefimiz tamamen kaçak yayını engellemek. Bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Kaçak yayını ortadan kaldırmak tek hedefimiz." açıklaması yaptı.

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