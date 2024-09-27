TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kaçak Yayın İçin "Sıfırlayamasak da..." Dedi

Dönem dönem gündeme gelen ve suç teşkil ettiği için 'sıfıra indirme' vaatleri yapılan 'kaçak yayınlar' için Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi yine söylentiler artmıştı. Derbi izleyenlerin tespit edileceği ve haklarında işlem yapılacağı söylenmişti. Ancak bugün TFF başkanı Hacıosmanoğlu'ndan farklı bir çıkış geldi.