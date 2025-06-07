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Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye - Polonya Maçı Kaç Kaç Bitti?

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman? Türkiye - Polonya Maçı Kaç Kaç Bitti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.06.2025 - 10:27

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi'ndeki (VNL) mücadelesine devam ediyor. Filenin Sultanları bu kez Polonya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, bu sene şampiyonluğu hedefliyor. Voleybol taraftarları ise Filenin Sultanları'nın maçlarını yakından takip ediyor. Türkiye - Polonya voleybol maçının araştırmaları da hız kazandı. Bu heyecanlı maçı kaçırmak istemeyenler, maçın yayın tarihini araştırıyor.

Peki Türkiye - Polonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Polonya voleybol maçı kaç kaç bitti?

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Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

Türkiye - Polonya voleybol maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da oynanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) üçüncü maçına çıkıyor. Polonya ile karşı karşıya gelecek olan Filenin Sultanları, büyük bir taraftar desteği de görüyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın maç takvimi, voleybolseverler tarafından araştırılıyor.

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Hangi Kanalda?

Türkiye - Polonya voleybol karşılaşması TRT Spor ekranlarında yayınlanacak. Türkiye voleybol maçları TRT ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor. Bu sayede voleybolseverler maçları anlık olarak takip edebiliyor.

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Kaç Kaç Bitti?

Türkiye - Polonya Voleybol Maçı Kaç Kaç Bitti?

Türkiye - Polonya voleybol maçında skor henüz belli olmadı. Türkiye - Polonya voleybol maçı 7 Haziran Cumartesi günü saat 10.00'da başladı. 

Maç bitiminin ardından Türkiye - Polonya maç sonucunu buradan görebilirsiniz.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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