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Türkiye'nin Yükselen Trendi Gastronomi Turizmi

etiket Türkiye'nin Yükselen Trendi Gastronomi Turizmi

Cenk Dağcı
Cenk Dağcı - yazio
18.07.2025 - 12:41

Türkiye gastronomi turizminin gelişiminde önemli bir rol üstlenen Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ile sektördeki deneyimleri, Türkiye’nin potansiyeli ve geleceğe dair vizyonu üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Boztepe, gastronomi turizmini sadece bir turizm alanı olarak değil, kültürümüzü dünyaya tanıtmanın etkili bir yolu olarak görüyor.

+ Merhaba Gürkan bey öncelikle GTD Gastronomi Turizmi Derneğini tanıyabilir miyiz?

+ Merhaba Gürkan bey öncelikle GTD Gastronomi Turizmi Derneğini tanıyabilir miyiz?

- Biz, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) olarak, Türk mutfağımızın ve üreticilerimizin hak ettiği değeri hem Türkiye’de hem de dünya çapında kazanması için çalışıyoruz. Alanında uzman seyahat acenteleri, marka ve mekan sahipleri, tedarikçiler, bloggerlar ve köşe yazarlarından oluşan güçlü bir aileyiz.

Amacımız, sadece bölgesel turizmi değil, ülkemizin ve dünyanın gastronomi turizmini hep birlikte geliştirmek. Ayrıca, aramızdaki iletişimi güçlendirerek, iş birliklerimizi artırmayı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte hareket ettiğimizde başarımız da büyüyor.

GTD olarak, uluslararası seyahat ve gastronomi turizminin tüm paydaşlarını bir araya getiren nadir oluşumlardan biriyiz ve bu gücümüzle Türk gastronomisini hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

+ GTD bünyesinde hangi komiteler bulunuyor? 

- GTD olarak, gastronomi turizminin farklı alanlarına odaklanan çeşitli komitelerimiz bulunuyor. Başlıca komitelerimiz şunlar:

  • Çevre ve Doğa Komitesi

  • Üyelik Komitesi

  • Etkinlik Komitesi

  • Dışilişkiler Komitesi

Her bir komitemiz, alanındaki uzmanlıkla derneğimizin amaçlarına hizmet ediyor ve gastronomi turizminin gelişimi için aktif çalışmalar yürütüyor. Böylece hem yerel hem uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri ve projeler gerçekleştirebiliyoruz.

+ GastroShow nedir? Etkinliğin amacı ve önemi hakkında bilgi verir misiniz?

+ GastroShow nedir? Etkinliğin amacı ve önemi hakkında bilgi verir misiniz?

- Bizim için GastroShow, 10 yılı aşkın süredir New York’tan Dubai’ye kadar uzanan uluslararası etkisiyle Türk gastronomisini dünyaya tanıtan en önemli platformlardan biri. Türkiye’de gastronomi turizmi denince akla ilk gelen organizasyon olmasının gururunu yaşıyoruz.

Bu yıl “Sağlık ve Gastronomi” temasıyla düzenleyeceğimiz GastroShow’da, sektörün tüm paydaşlarını bir araya getirip ticari iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Alanında uzman ve ünlü konuşmacılarımızla gerçekleştireceğimiz konferans programı ise sektöre yeni yönler kazandıracak.

GastroShow bizim için sadece bir etkinlik değil; Türk mutfağını dünyaya doğru ve güçlü bir şekilde tanıtmak, gastronomiyi kültürel bir değer olarak öne çıkarmak adına var gücümüzle çalıştığımız bir buluşma noktası. Biz bu platformda, hem gastronomi severleri hem de sektör profesyonellerini geleceğe birlikte taşıyoruz.

+ GT Anadolu markasıyla Anadolu kadınının emeği nasıl önceliklendirildi?

- GT Anadolu markasıyla raflara taşıdığımız 200’ün üzerinde üründe Anadolu’nun kadim üretim kültürünü ve yöresel değerlerini koruyarak ekonomik bir fayda yaratmayı amaçladık. Ürünlerimizi seçerken üç önemli noktaya dikkat ettik: geleneksel yöntemlerle hazırlanmış olmaları, yerel hammaddelerin kullanılması ve en önemlisi kadın üreticilerin aktif rol alması.

Anadolu kadınının emeğini ön plana çıkarmak bizim için sadece bir sosyal sorumluluk değil, aynı zamanda bir vizyon. Çünkü biliyoruz ki, Anadolu’da üretimin bel kemiği kadınlar. Onların yaptığı reçellerden eriştelere, kurutulmuş sebzelerden baharatlara kadar birçok ürün hem geleneksel bilgiye dayanıyor hem de büyük bir emekle hazırlanıyor.

Bu yüzden birlikte çalıştığımız kooperatiflerin ve üretici gruplarının çoğunda kadınlar var. Ürünlerin etiketlenmesinden, hikayelendirilmesine ve pazarlamasına kadar her aşamada kadın emeğini görünür kılmaya özel özen gösteriyoruz. Çünkü biz, GT Anadolu markasının sadece bir ürün değil, Anadolu’nun gerçek bir hikayesini taşımasını istiyoruz.

Türkiye’nin gastronomi turizminde daha güçlü bir kimliğe kavuşması için uzun yıllardır tutkuyla çalışan, sektöre vizyon katan ve ilham veren çalışmalarıyla öne çıkan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe’ye bizlerle değerli görüşlerini paylaştığı için içten teşekkür ederiz.

Gastronomiyle Türkiye’yi tanıtma vizyonunun daha da geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio 

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