Türkiye'nin Yükselen Trendi Gastronomi Turizmi
Türkiye gastronomi turizminin gelişiminde önemli bir rol üstlenen Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe ile sektördeki deneyimleri, Türkiye’nin potansiyeli ve geleceğe dair vizyonu üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Boztepe, gastronomi turizmini sadece bir turizm alanı olarak değil, kültürümüzü dünyaya tanıtmanın etkili bir yolu olarak görüyor.
+ Merhaba Gürkan bey öncelikle GTD Gastronomi Turizmi Derneğini tanıyabilir miyiz?
+ GastroShow nedir? Etkinliğin amacı ve önemi hakkında bilgi verir misiniz?
Türkiye’nin gastronomi turizminde daha güçlü bir kimliğe kavuşması için uzun yıllardır tutkuyla çalışan, sektöre vizyon katan ve ilham veren çalışmalarıyla öne çıkan Gastronomi Turizmi Derneği Başkanı Sayın Gürkan Boztepe’ye bizlerle değerli görüşlerini paylaştığı için içten teşekkür ederiz.
Gastronomiyle Türkiye’yi tanıtma vizyonunun daha da geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılarının devamını diliyoruz.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!