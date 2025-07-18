Türkiye'nin Yükselen Trendi Gastronomi Turizmi

- Biz, Türkiye Gastronomi Turizmi Derneği (GTD) olarak, Türk mutfağımızın ve üreticilerimizin hak ettiği değeri hem Türkiye’de hem de dünya çapında kazanması için çalışıyoruz. Alanında uzman seyahat acenteleri, marka ve mekan sahipleri, tedarikçiler, bloggerlar ve köşe yazarlarından oluşan güçlü bir aileyiz.

Amacımız, sadece bölgesel turizmi değil, ülkemizin ve dünyanın gastronomi turizmini hep birlikte geliştirmek. Ayrıca, aramızdaki iletişimi güçlendirerek, iş birliklerimizi artırmayı çok önemsiyoruz. Çünkü biliyoruz ki, birlikte hareket ettiğimizde başarımız da büyüyor.

GTD olarak, uluslararası seyahat ve gastronomi turizminin tüm paydaşlarını bir araya getiren nadir oluşumlardan biriyiz ve bu gücümüzle Türk gastronomisini hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.

+ GTD bünyesinde hangi komiteler bulunuyor?

- GTD olarak, gastronomi turizminin farklı alanlarına odaklanan çeşitli komitelerimiz bulunuyor. Başlıca komitelerimiz şunlar:

Çevre ve Doğa Komitesi

Üyelik Komitesi

Etkinlik Komitesi

Dışilişkiler Komitesi

Her bir komitemiz, alanındaki uzmanlıkla derneğimizin amaçlarına hizmet ediyor ve gastronomi turizminin gelişimi için aktif çalışmalar yürütüyor. Böylece hem yerel hem uluslararası düzeyde güçlü iş birlikleri ve projeler gerçekleştirebiliyoruz.