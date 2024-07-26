Türkiye'nin Konuştuğu Fotoğraf: Beren Su'yu Kurtarmaya Gelen İtfaiyecinin Elinde Termos Varmış!

Büyükata, 'Çevredekiler '5'inci kattan değil, 6'ncı kattan açın kapıyı' diyor. ‘Yapacağımız işi bize mi öğreteceksiniz, çekilin kenara biz halledeceğiz' diyor. Açıyorlar, ondan sonra çocuğa 'Hadi in' diyorlar. Çocuğu önce normal sandalyede oturur gibi oturtturuyorlar. Sonra diyorlar ki 'dön arkanı, ağaçtan iner gibi inmeye çalış, biz seni tutacağız' diyor. Normalde tutacakken bir emniyet kemeri bağlaması ya da gerekli güvenlikleri alması gerekir; ama almıyor. Herhangi bir şey yaptığı yok. Elinde fincan, 'dön arkanı, ağaçtan iner gibi in, ben seni sarılıp tutacağım' diyor. Çocuk arkasını dönüp aşağı doğru sarkınca, boşluğa bırakınca tutmuyor. Beren aşağıya düşüyor. Tamamen ihmalkarlık. 6'ncı kattan açsaydı eğer kapıyı sandalyeye dahi gerek kalmayacaktı, rahatlıkla çıkabilecekti. Fotoğrafta gördüğünüz şekilde adam asansörün yüzde 80i yukarıda olmasına rağmen aşağıdan açıyor kapıyı. 'Ben çocuklarla iletişime geçemedim' diye ifade veriyor, 'panikle kendini attı' diyor. Burada panikle kendini atabilme şansı var mı sizce? 'Kucaklarım, ben seni tutarım' diye güven verip, çocuğu kendi üstüne bıraktırıyor. Çocuk da bu şekilde asansör boşuna direkt düşüyor' dedi.

Olayda büyük ihmal olduğunu söyleyen Büyükata, 'İtfaiye şoförüne sordum ne oldu? Adam donmuş şekilde söylediği tek cümle şu, 'beyefendi benim hiçbir suçum yok, ben hiç yukarıya çıkmadım inanın.' Psikolojik olarak siz ne anlarsınız? Yani bir suç işlenmiş. İfadesindeki vermiş olduğu yalanın karşılığında bu fotoğraf var. Başka kişilerin canının yanmamasını istiyoruz. Oradan asansör boşluğuna atlama mesafesi yok. Beren, 466 puan olarak mükemmel bir liseyi kazanmıştı. Hatta oturdukları yerden o ilçenin olduğu yakınlarına taşınıp orada ikamet etmenin peşindelerdi. Ama hayat işte bu şekilde çocuğumuzu elimizden aldı. Gözümüzde bir avukat, ileriye dönük mükemmel bir doktordu. Başka canların yanmaması için bizim bütün uğraşlarımız' diye konuştu.