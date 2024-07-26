Türkiye'nin Konuştuğu Fotoğraf: Beren Su'yu Kurtarmaya Gelen İtfaiyecinin Elinde Termos Varmış!
Türkiye'nin Konuştuğu Fotoğraf: Beren Su'yu Kurtarmaya Gelen İtfaiyecinin Elinde Termos Varmış!
Ankara’da, asansörde mahsur kalan Beren Su Bolat'ın (13), itfaiye ekibinin kurtarma çalışması sırasında asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili itfaiye personeli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Beren Su, asansörden indiği sırada kendisini tutması gereken itfaiye görevlisinin elinde termos olduğu ortaya çıktı. Bu ana ilişkin fotoğraf, soruşturma dosyasına girdi.
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Beren Su Bolat, salı günü Sincan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 4'üncü Cadde'de sınıf arkadaşının oturduğu apartmana gitti. Beren Su ile arkadaşı, 5 ve 6'ncı katlar arasında duran asansörde mahsur kaldı. İhbar üzerine gelen itfaiyenin çalışması sırasında Beren Su, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybederken, arkadaşı kurtarıldı.
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Beren Su'nun ölümüne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda itfaiye görevlileri hakkında Ankara Batı Başsavcılığı'nca 'Taksirle ölüme neden olma suçlamasıyla' adli soruşturma, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından ise idari soruşturma başlatıldı.
Öte yandan Beren Su ile arkadaşının kurtarılma çalışması sırasında çekilen bir fotoğraf da soruşturma dosyasına girdi. Fotoğrafta Beren Su, iki kat arasında kalan asansörden arkası dönük bir şekilde indiği sırada, kendisini tutması gereken itfaiye personelinin bir elinde termos olduğu görüldü. Beren Su'nun, asansörden indiği sırada alttaki boşluğa düştüğü belirtildi.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA YAPILDI:
Beren Su Bolat'ın dayısı Fatih Büyükata, itfaiyenin ihmali olduğunu ve kurtarma çalışması sırasında çekilen fotoğrafın bunu ortaya koyduğunu söyledi.
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