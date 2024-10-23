Türkiye'nin Gündemini Black Mirror Dizisine Benzeten Kişiye Gelen Birbirinden Haklı Tepkiler
Türkiye'nin Gündemini Black Mirror Dizisine Benzeten Kişiye Gelen Birbirinden Haklı Tepkiler
X/Twitter'da @visenyasjustice adlı bir kullanıcı Türkiye gündemini Black Mirror dizisine benzetti. Kullanıcının bu tespitine hak veren yorumlar ardı ardına geldi.
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Son günlerde yaşadığımız olaylar toplum olarak hepimizi çok olumsuz etkiledi. Ülke kadın cinayetleriyle çalkalanırken Yenidoğan çetesi skandalları üzüntümüzü, öfkemizi daha da çok artırdı.
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İnsanlık ve ülke olarak sonumuzun nereye varacağı konusunda endişelenir olduk. Tabii siyaset konusuna hiç girmiyorum, orası kazan gibi kaynıyor. Hepimiz içinde bulunduğumuz bu kötü durumları anlamaya çalışırken de kendimizce bir tespit yapıyoruz. Ama doğru, ama yanlış ya da eksik...
X/Twitter'da @visenyasjustice adıyla paylaşım yapan kullanıcı da bunlardan sadece biri... Paylaştığı bir gönderide "Black Mirror yeni sezon niye çıkarmıyor biliyor musunuz? Çünkü Black Mirror yeni sezon biziz" diyerek çoğumuzun hislerine tercüman oldu, aklımızdan geçeni dile getirdi.
Black Mirror'un yeni sezonunun gelmeyeceği hakkında yanılmış, zira dizi 7. sezonuyla 2025 yılında ekranlarda olacak ama anlatmak istediğinin ana konusu bu olmadığı için çok da takılmamak gerekiyor.
Black Mirror'un sıkı izleyicileri bilir; dizi, modern toplumun teknolojiye ve medyaya olan bağımlılığını irdeliyor. Ancak son yıllarda başımızdan geçenler tam Black Mirrorluk olaylar... Öyle ki çoğu kişi bu fikre çoktan katılıyor.
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