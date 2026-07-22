Türkiye'nin En Zenginleri Arasında 2. Sırada Yer Alan Şaban Cemil Kazancı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Şaban Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan iş insanı, tanınmış sanayicilerden Ali Metin Kazancı'nın oğludur.

Kariyeri ve İş Hayatı: Ne İş Yapıyor?

Çalışma hayatına babasının kurucusu olduğu Kazancı Holding bünyesinde başlayan Cemil Kazancı, ilk olarak jeneratör üretimi ve satışı alanındaki aile şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev üstlendi. Bu ilk deneyimler, kariyerinin ilerleyen yıllarında enerji sektörüne odaklanmasının temelini oluşturdu.

1997 Yılı ve Aksa Enerji: Kazancı Holding'in enerji alanındaki en büyük adımlarından biri olan Aksa Enerji'nin 1997 yılındaki kuruluş sürecinde aktif rol aldı.

Mevcut Görevleri: Günümüzde hem Kazancı Holding hem de Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Temmuz 2019'dan bu yana Aksa Enerji Şirketleri'nin CEO'luğunu yürütmekte ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif rol almaktadır.

Yönetiminde bulunduğu Kazancı Holding bünyesinde başta enerji olmak üzere tarım, turizm ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektörde geniş çaplı faaliyetler yürütülmektedir.