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Türkiye'nin En Zenginleri Arasında 2. Sırada Yer Alan Şaban Cemil Kazancı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Türkiye'nin En Zenginleri Arasında 2. Sırada Yer Alan Şaban Cemil Kazancı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 16:33
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Forbes tarafından açıklanan Türkiye'nin en zengin insanları listesinde üst sıralarda yer alan iş insanı Şaban Cemil Kazancı, iş dünyasının ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında ikinci sırada yer alan Şaban Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı, kariyeri ve serveti hakkında merak edilen tüm detaylar...

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Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İsimleri Arasında 2. Sırada

Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İsimleri Arasında 2. Sırada

Forbes verilerine göre Şaban Cemil Kazancı, 4,8 milyar dolarlık servetiyle Türkiye’nin en zengin ikinci insanı konumunda yer alıyor. Enerji sektöründeki güçlü konumunu koruyan Kazancı, zenginlik sıralamasında zirve takibini sürdürüyor.

Şaban Cemil Kazancı Kimdir ve Nereli?

Şaban Cemil Kazancı Kimdir ve Nereli?

Şaban Cemil Kazancı, 1961 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Aslen Rizeli olan iş insanı, tanınmış sanayicilerden Ali Metin Kazancı'nın oğludur.

Kariyeri ve İş Hayatı: Ne İş Yapıyor?

Çalışma hayatına babasının kurucusu olduğu Kazancı Holding bünyesinde başlayan Cemil Kazancı, ilk olarak jeneratör üretimi ve satışı alanındaki aile şirketlerinde yönetici pozisyonlarında görev üstlendi. Bu ilk deneyimler, kariyerinin ilerleyen yıllarında enerji sektörüne odaklanmasının temelini oluşturdu.

1997 Yılı ve Aksa Enerji: Kazancı Holding'in enerji alanındaki en büyük adımlarından biri olan Aksa Enerji'nin 1997 yılındaki kuruluş sürecinde aktif rol aldı.

Mevcut Görevleri: Günümüzde hem Kazancı Holding hem de Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su (İcra Kurulu Başkanı) olarak görev yapmaktadır. Ayrıca Temmuz 2019'dan bu yana Aksa Enerji Şirketleri'nin CEO'luğunu yürütmekte ve grup şirketlerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak aktif rol almaktadır.

Yönetiminde bulunduğu Kazancı Holding bünyesinde başta enerji olmak üzere tarım, turizm ve gayrimenkul gibi birçok farklı sektörde geniş çaplı faaliyetler yürütülmektedir.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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