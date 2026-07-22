Türkiye'nin En Zenginleri Arasında 2. Sırada Yer Alan Şaban Cemil Kazancı Kimdir, Kaç Yaşında, Ne İş Yapıyor?
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Forbes tarafından açıklanan Türkiye'nin en zengin insanları listesinde üst sıralarda yer alan iş insanı Şaban Cemil Kazancı, iş dünyasının ve kamuoyunun dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki, Türkiye’nin en zengin isimleri arasında ikinci sırada yer alan Şaban Cemil Kazancı kimdir, kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı, kariyeri ve serveti hakkında merak edilen tüm detaylar...
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Forbes Açıkladı: Türkiye’nin En Zengin İsimleri Arasında 2. Sırada
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Şaban Cemil Kazancı Kimdir ve Nereli?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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