Türkiye Gündemindeki Korkunç Cinayetlere Milyonların Sesi Olan Paylaşımlar
Türkiye Gündemindeki Korkunç Cinayetlere Milyonların Sesi Olan Paylaşımlar
Türkiye'de sadece son 24 saatte korkunç olaylar yaşandı. 'Kan donduran' ifadelerinin bile yetersiz kaldığı olayda, 19 yaşındaki iki genç kadın hayatını kaybetti, bir kadın sokak ortasında taciz edildi.
Vatandaşlar, sosyal medyada milyonların hislerine tercüman olmaya devam ediyor.
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Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadın, iki erkek tarafından taciz edildi. Üstelik saldırganlar, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.
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Fatih'te bir katil, iki genç kızı canice katletti. Korkunç detayların ortaya çıktığı olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı.
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