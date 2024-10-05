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Türkiye Gündemindeki Korkunç Cinayetlere Milyonların Sesi Olan Paylaşımlar

Türkiye Gündemindeki Korkunç Cinayetlere Milyonların Sesi Olan Paylaşımlar

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 21:03

Türkiye'de sadece son 24 saatte korkunç olaylar yaşandı. 'Kan donduran' ifadelerinin bile yetersiz kaldığı olayda, 19 yaşındaki iki genç kadın hayatını kaybetti, bir kadın sokak ortasında taciz edildi. 

Vatandaşlar, sosyal medyada milyonların hislerine tercüman olmaya devam ediyor.

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Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadın, iki erkek tarafından taciz edildi. Üstelik saldırganlar, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda sokakta yürüyen bir kadın, iki erkek tarafından taciz edildi. Üstelik saldırganlar, kadının şikayetini geri çekmesinin ardından serbest bırakıldı.

Gündemimizde henüz bu konu varken Fatih'te kan donduran bir olay daha yaşandı.

Fatih'te bir katil, iki genç kızı canice katletti. Korkunç detayların ortaya çıktığı olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Fatih'te bir katil, iki genç kızı canice katletti. Korkunç detayların ortaya çıktığı olay tüm Türkiye'yi derinden sarstı.

Meydana gelen akıl almaz olaylara ise sosyal medyadan tepkiler dinmiyor.

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twitter.com
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