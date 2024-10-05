Türkiye Gündemindeki Korkunç Cinayetlere Milyonların Sesi Olan Paylaşımlar

Türkiye'de sadece son 24 saatte korkunç olaylar yaşandı. 'Kan donduran' ifadelerinin bile yetersiz kaldığı olayda, 19 yaşındaki iki genç kadın hayatını kaybetti, bir kadın sokak ortasında taciz edildi.

Vatandaşlar, sosyal medyada milyonların hislerine tercüman olmaya devam ediyor.