Ünlü Yazar Tam 8 Senedir Bir Adam Tarafından Tehdit Edildiğini Anlattı: "200'e Yakın Şikayetim Var"

Şimdi bana hak görülen yaşamı geçtim. Bu yasalar, adli akıl hastanesine kapatmazsa bu insanları… Uyuşturucu, tacizler ve bana yapıldığı gibi tehditlere rağmen sokakta gezmelerine izin verirse… Bunlar daha çok yaşanacak… ve toplum… Bir kadın ses çıkardığında dinleyin…