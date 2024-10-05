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Ünlü Yazar Tam 8 Senedir Bir Adam Tarafından Tehdit Edildiğini Anlattı: "200'e Yakın Şikayetim Var"

Ünlü Yazar Tam 8 Senedir Bir Adam Tarafından Tehdit Edildiğini Anlattı: "200'e Yakın Şikayetim Var"

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
05.10.2024 - 19:10

Ülkemizde kadına şiddet, kadın cinayeti bitmek bilmiyor. Sadece son 24 saat içinde, iki genç kadın canice katledildi. Bir genç kadın ise sokak ortasında tacize uğradı. Yalnızca medyaya yansıdığında haberimizin olduğu bu olayların ardında kim bilir kaç tane kadınımızın acısı var.

Ünlü yazar Maia Ece Ergönenç de tam 8 yıldır taciz ve tehdit edildiğini açıkladı.

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İstanbul'un merkezinde bir kadın, iki erkek tarafından sokakta taciz edildi.

İstanbul'un merkezinde bir kadın, iki erkek tarafından sokakta taciz edildi.

31 ve 27 yaşındaki iki saldırgan, gözaltına alındı. Fakat mağdur kadının şikayetini geri çekmesiyle saldırganlar serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından ise saldırganlar yeniden gözaltına alındı.

Bugüne kadar, kadınlar şikayetlerini pek çok kez geri çekmek zorunda kaldı. Şiddete karşı seslerini çıkaramadı.

Yazar Ece Ergönenç de kendisine uygulanan şiddete sessiz kalmak zorunda kalan isimlerden biri olduğunu itiraf etti.

Yazar Ece Ergönenç de kendisine uygulanan şiddete sessiz kalmak zorunda kalan isimlerden biri olduğunu itiraf etti.

Ergönenç, 'Şizofren bir adam tarafından yıllardır ısrarla taciz ve tehdit edildiğimi beni yakından tanıyanlar bilir. ' diyerek adamın taciz, uyuşturucu, hırsızlıktan defalarca suç işlediğini belirtti.

"Bakırköy’de yattığı ve raporlu olduğu için şu an hala sokakta ve hala takıntılı bir şekilde yaşamımı 8 yıldır gasp ediyor."

"Bakırköy’de yattığı ve raporlu olduğu için şu an hala sokakta ve hala takıntılı bir şekilde yaşamımı 8 yıldır gasp ediyor."
twitter.com

Ergönenç, 8 yıldır gizlilik kararı ve elektronik kelepçeyle saklandığını, 200'e yakın şikayeti olduğunu belirtiyor.

Ergönenç, 8 yıldır gizlilik kararı ve elektronik kelepçeyle saklandığını, 200'e yakın şikayeti olduğunu belirtiyor.

Bu adamı hiç tanımadığını belirten yazar, gizlilik kararı yüzünden e-devlet bile kullanamadığını söylüyor. Saldırgan, Ergönenç'in çocuklarını kendi çocuğu, kendisini de eşi sanıyor.

"Neden ses çıkaramıyor insanlar yazayım. 4 sene korkudan ölerek yaşayıp, kitap imza günlerime bile gidemedim. "

"Neden ses çıkaramıyor insanlar yazayım. 4 sene korkudan ölerek yaşayıp, kitap imza günlerime bile gidemedim. "

Canlı yayınlara çıkamadığını, saklandığını söyleyen kadın, bir gün medyadan destek isteyerek başına gelenleri yazdığında 'kitabının reklamını yapıyor, tanınmak istiyor, Aralarında ne geçti acaba?' gibi tepkilerle karşılaştığını belirtiyor.

Düşünsenize 200 şikayette adamı tanımadığımı her bir polise anlatmak zorunda kalıyorsunuz çünkü bir deli size takıldığında, siz bir şey yapmış olmalısınız.

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"Sapık bir adamın neden peşime takıldığını anlatmak zaten ağır çünkü sebebini ben bile bilmiyorum...Destek ve yardım istediğinizde kadınlığınıza, ahlakınıza saldırıyorlar."

"Sapık bir adamın neden peşime takıldığını anlatmak zaten ağır çünkü sebebini ben bile bilmiyorum...Destek ve yardım istediğinizde kadınlığınıza, ahlakınıza saldırıyorlar."

'Gizli yaşamıma alışamadım' diyen yazar, 'en azından bana yaklaşamıyor, peki ya sokaktakilere?' diye sormayı da ihmal etmiyor. 

Putin’in, Papa’nın kendisini takip ettiğini sanan, kendisine Allah diyen bu şahıs yarın birisi onunla göz teması kurarsa, yanlışlıkla bu şizofren karakter de aynısını yapacak. Casusların peşinde olduğunu sanan bir adam her an sokakta birine saldırabilir.

"Bunlar daha çok yaşanacak. Toplum, bir kadın ses çıkardığında dinleyin."

"Bunlar daha çok yaşanacak. Toplum, bir kadın ses çıkardığında dinleyin."

Şimdi bana hak görülen yaşamı geçtim. Bu yasalar, adli akıl hastanesine kapatmazsa bu insanları… Uyuşturucu, tacizler ve bana yapıldığı gibi tehditlere rağmen sokakta gezmelerine izin verirse… Bunlar daha çok yaşanacak… ve toplum… Bir kadın ses çıkardığında dinleyin…

Toplumun ithamlarının kadınların sesine nasıl engel olduğunu da böylece görmüş olduk...

Toplumun ithamlarının kadınların sesine nasıl engel olduğunu da böylece görmüş olduk...

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