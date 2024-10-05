Ünlü Yazar Tam 8 Senedir Bir Adam Tarafından Tehdit Edildiğini Anlattı: "200'e Yakın Şikayetim Var"
Ünlü Yazar Tam 8 Senedir Bir Adam Tarafından Tehdit Edildiğini Anlattı: "200'e Yakın Şikayetim Var"
Ülkemizde kadına şiddet, kadın cinayeti bitmek bilmiyor. Sadece son 24 saat içinde, iki genç kadın canice katledildi. Bir genç kadın ise sokak ortasında tacize uğradı. Yalnızca medyaya yansıdığında haberimizin olduğu bu olayların ardında kim bilir kaç tane kadınımızın acısı var.
Ünlü yazar Maia Ece Ergönenç de tam 8 yıldır taciz ve tehdit edildiğini açıkladı.
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İstanbul'un merkezinde bir kadın, iki erkek tarafından sokakta taciz edildi.
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Yazar Ece Ergönenç de kendisine uygulanan şiddete sessiz kalmak zorunda kalan isimlerden biri olduğunu itiraf etti.
"Bakırköy’de yattığı ve raporlu olduğu için şu an hala sokakta ve hala takıntılı bir şekilde yaşamımı 8 yıldır gasp ediyor."
Ergönenç, 8 yıldır gizlilik kararı ve elektronik kelepçeyle saklandığını, 200'e yakın şikayeti olduğunu belirtiyor.
"Neden ses çıkaramıyor insanlar yazayım. 4 sene korkudan ölerek yaşayıp, kitap imza günlerime bile gidemedim. "
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"Sapık bir adamın neden peşime takıldığını anlatmak zaten ağır çünkü sebebini ben bile bilmiyorum...Destek ve yardım istediğinizde kadınlığınıza, ahlakınıza saldırıyorlar."
"Bunlar daha çok yaşanacak. Toplum, bir kadın ses çıkardığında dinleyin."
Toplumun ithamlarının kadınların sesine nasıl engel olduğunu da böylece görmüş olduk...
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