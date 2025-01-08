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Türkiye Dünyada İlk 20 Ülke Arasına Girer mi Tartışması Timeline'ı İkiye Böldü

Türkiye Dünyada İlk 20 Ülke Arasına Girer mi Tartışması Timeline'ı İkiye Böldü

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.01.2025 - 12:38

Dünyada belli başlı ülkelerin ölçüldüğü pek çok endeks var. Sefalet endeksi, BigMac endeksi gibi bazı hesaplamalar, kişi başına düşen gelir gibi bazı sıralamalar belli başlı verileri sunsa da objektif olmadığı da tartışılan bir konu. Ancak Twitter'da bunların dışında bir tartışma var. O da ülkemizin dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında olup olmadığı konusu.

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Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım şuydu.

Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım şuydu.

Rahat ilk 20'ye gireceğini düşünen de var.

Rahat ilk 20'ye gireceğini düşünen de var.
twitter.com

Türk insanının çok fazla algı içeriğine maruz kaldığını söyleyen de...

Türk insanının çok fazla algı içeriğine maruz kaldığını söyleyen de...

İklim gibi faktörler de var.

İklim gibi faktörler de var.

Tek tek sayanlar da oldu.

Tek tek sayanlar da oldu.
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twitter.com

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twitter.com

Hesaplamalar da başladı.

Hesaplamalar da başladı.
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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tennesy

Böyle bilmiş bilmiş konuşmuyolar mı, ağızlarına ayağımı sokasım geliyor. Olumlama yapıp marjinal olmak için bi tarafınızı yırtmayın. 2 sene önceki verilerde ... Devamını Gör

Çomar_Sken_Jüpiter

marjinallik değilde aktrollük yapıyorlar o yüzden böyleler :d

Cindirella Man

İlk 20 yi bilmem ama son 20 garanti neyin varda ilk 20 ye gireceksin ayakkabı fiyakalı ama çorap delik

Catheginger

Türkiye bu haliyle yaşanacak ilk 20 ülke arasına giremez. Almanya'yı falan baz almayın pasaport gücüne bakın sadece. Ülkedeki adalete bakın, emekli yaşamları... Devamını Gör