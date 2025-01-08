Türkiye Dünyada İlk 20 Ülke Arasına Girer mi Tartışması Timeline'ı İkiye Böldü

Dünyada belli başlı ülkelerin ölçüldüğü pek çok endeks var. Sefalet endeksi, BigMac endeksi gibi bazı hesaplamalar, kişi başına düşen gelir gibi bazı sıralamalar belli başlı verileri sunsa da objektif olmadığı da tartışılan bir konu. Ancak Twitter'da bunların dışında bir tartışma var. O da ülkemizin dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında olup olmadığı konusu.