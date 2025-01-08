Türkiye Dünyada İlk 20 Ülke Arasına Girer mi Tartışması Timeline'ı İkiye Böldü
Türkiye Dünyada İlk 20 Ülke Arasına Girer mi Tartışması Timeline'ı İkiye Böldü
Dünyada belli başlı ülkelerin ölçüldüğü pek çok endeks var. Sefalet endeksi, BigMac endeksi gibi bazı hesaplamalar, kişi başına düşen gelir gibi bazı sıralamalar belli başlı verileri sunsa da objektif olmadığı da tartışılan bir konu. Ancak Twitter'da bunların dışında bir tartışma var. O da ülkemizin dünyanın en iyi 20 ülkesi arasında olup olmadığı konusu.
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Tartışmanın fitilini ateşleyen paylaşım şuydu.
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Rahat ilk 20'ye gireceğini düşünen de var.
Türk insanının çok fazla algı içeriğine maruz kaldığını söyleyen de...
İklim gibi faktörler de var.
Tek tek sayanlar da oldu.
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Hesaplamalar da başladı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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Böyle bilmiş bilmiş konuşmuyolar mı, ağızlarına ayağımı sokasım geliyor. Olumlama yapıp marjinal olmak için bi tarafınızı yırtmayın. 2 sene önceki verilerde ... Devamını Gör
marjinallik değilde aktrollük yapıyorlar o yüzden böyleler :d
İlk 20 yi bilmem ama son 20 garanti neyin varda ilk 20 ye gireceksin ayakkabı fiyakalı ama çorap delik
Türkiye bu haliyle yaşanacak ilk 20 ülke arasına giremez. Almanya'yı falan baz almayın pasaport gücüne bakın sadece. Ülkedeki adalete bakın, emekli yaşamları... Devamını Gör