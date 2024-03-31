Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri : Hangi İller Büyükşehir Belediyesi Olarak Kabul Ediliyor?
Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri : Hangi İller Büyükşehir Belediyesi Olarak Kabul Ediliyor?
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye devam ederken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı vatandaşların merak konusu oldu. İşte 'Türkiye'de büyükşehir olan iller hangileri?' sorusunun yanıtı.
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Milyonlarca seçmen beş yıllık yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.
81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.
Sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı da vatandaşların merak konusu oldu.
Peki byükşehir belediyesi olan iller hangileri?
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