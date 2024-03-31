Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri : Hangi İller Büyükşehir Belediyesi Olarak Kabul Ediliyor?

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye devam ederken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı vatandaşların merak konusu oldu. İşte 'Türkiye'de büyükşehir olan iller hangileri?' sorusunun yanıtı.