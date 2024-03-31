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Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri : Hangi İller Büyükşehir Belediyesi Olarak Kabul Ediliyor?

Türkiye'deki Büyükşehir Belediyeleri : Hangi İller Büyükşehir Belediyesi Olarak Kabul Ediliyor?

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
31.03.2024 - 21:18

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde tüm yurtta oy verme işlemi sona erdi ve sayıma geçildi. Sandıklardan ilk sonuçlar gelmeye devam ederken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı vatandaşların merak konusu oldu.  İşte 'Türkiye'de büyükşehir olan iller hangileri?' sorusunun yanıtı.

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Milyonlarca seçmen beş yıllık yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Milyonlarca seçmen beş yıllık yerel yönetimleri belirlemek için sandık başına gitti.

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu, 34 siyasi partinin adayının yarıştığı seçimlerde, ülke genelinde, 206 bin 845 sandık kuruldu, yaklaşık bin de seyyar sandık oluşturuldu.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği seçimlerde, il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı.

Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi.

Sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı da vatandaşların merak konusu oldu.

Sandıklardan nasıl bir sonuç çıkacağı merakla beklenirken hangi illerin büyükşehir olup olmadığı da vatandaşların merak konusu oldu.

Büyükşehir belediyesi olarak kabul edilen iller araştırılmaya başlandı.

Peki byükşehir belediyesi olan iller hangileri?

Peki byükşehir belediyesi olan iller hangileri?
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