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Türkiye'de Televizyon Kumandalarına Tabii Tuşunun Ekleneceği İddia Edildi!

Türkiye'de Televizyon Kumandalarına Tabii Tuşunun Ekleneceği İddia Edildi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
05.03.2025 - 15:38

30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle izleyiciyle buluşan Tabii, bünyesinde yer alan yapımlarla büyük beğeni topluyor. Özellikle orijinal yerli yapımlarıyla dikkat çeken Tabii'nin 5 milyon abonesi bulunuyor. Bu sebeple Türkiye'de kumandalara Tabii tuşu ekleneceği iddia edildi.

Kaynak: Haber Report

Kaynak: https://x.com/haberreport/status/1896...
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TRT'nin dijital platformu Tabii, bünyesinde bulunan dizi, film ve programlarla büyük ilgi görüyor.

TRT'nin dijital platformu Tabii, bünyesinde bulunan dizi, film ve programlarla büyük ilgi görüyor.

Tabii'de yer alan özellikle yerli yapımlar büyük bir beğeni toplamaya devam ediyor.

30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle hizmet veren Tabii, özellikle yerli yapımlarla dikkat çekiyor.

30'dan fazla orijinal ve 15.000 saatten fazla içerikle hizmet veren Tabii, özellikle yerli yapımlarla dikkat çekiyor.

Gassal'ın yarattığı etkiyi unutmadık değil mi?

5 milyon üyesi bulunan ve her geçen gün üye sayısı artan Tabii için yeni bir hamlede bulunulduğu iddia edildi.

5 milyon üyesi bulunan ve her geçen gün üye sayısı artan Tabii için yeni bir hamlede bulunulduğu iddia edildi.

Haber Report'un haberine göre, Türkiye'deki kumandalara Tabii tuşu eklenecekmiş.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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