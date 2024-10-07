Türkiye'de Söyledikleri Zurna Dürümün Büyüklüğü Karşısında Şoke Olan Turistler Güldürdü

Çocuklarını Kaybeden Bir Çift Bu Süreçte Çevrelerinden Duydukları En Saçma Cümleleri Paylaştı

Biber Gazıyla AVM'ye Giremediğini Söyleyen Genç Kadın İsyan Etti: "Bu Bir İhtiyaç, Bunu Neremize Sokalım?"