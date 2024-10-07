Türkiye'de Söyledikleri Zurna Dürümün Büyüklüğü Karşısında Şoke Olan Turistler Güldürdü

Kaldıkları otel odasına zurna dürüm sipariş eden turistlerin kaydettiği görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Dürümün boyutunu görünce büyük şaşkınlık yaşayan turistler, dürümün boyutunu kollarıyla ölçtü.
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Ülkeler arasındaki yemek alışkanlıkları pek çok ülkede farklılık gösterebiliyor. Bizlerin her gün gördüğü yemekler, başka ülkelerden gelen turistlere garip gelebiliyor.
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Kaldığı otel odasına zurna dürüm sipariş eden turistler de bu duruma verilebilecek en iyi örneklerden biri oldu. Dürümün büyüklüğü karşısında şaşkınlık yaşayan turistler, dürümün boyutunu kollarıyla kıyaslayarak o anları kayda aldı.
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