'Bir İş Günü' Vloglarının En Gerçekçisi Geldi: "Beyaz Yakalının Sabah Sporu Dolmuşta Yer Kapmaca"

Son zamanlarda sosyal medyada popüler hale gelen beyaz yakalının iş vlogu videolarına bir yenisi daha eklendi. Önceki videoların aksine lüks bir araç yerine dolmuşla işe giden ve yemeğini evden götüren genç kadının videosu, izleyenlere gerçek bir beyaz yakalı iş günü gösterdi.
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Sosyal medya platformu TikTok'ta 'sunabasakbaser' adıyla içerik üreten genç kadın, beyaz yakalının bir iş günü videolarını daha gerçekçi yönleriyle ele aldı.
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Diğer videoların aksine lüks araç yerine dolmuşa binen ve kahvaltısını evden götüren genç kadının çektiği video izleyenlerden tam not aldı.
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