'Bir İş Günü' Vloglarının En Gerçekçisi Geldi: "Beyaz Yakalının Sabah Sporu Dolmuşta Yer Kapmaca"

Son zamanlarda sosyal medyada popüler hale gelen beyaz yakalının iş vlogu videolarına bir yenisi daha eklendi. Önceki videoların aksine lüks bir araç yerine dolmuşla işe giden ve yemeğini evden götüren genç kadının videosu, izleyenlere gerçek bir beyaz yakalı iş günü gösterdi.