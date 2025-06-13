Türkiye'de Sığınak Var mı? Savaş Anında Nereye Sığınılır?

3194 Sayılı İmar Kanunu ve buna bağlı Sığınak Yönetmeliği’ne göre, belirli özelliklere sahip yapılarda sığınak inşa edilmesi zorunlu. Özellikle 1500 metrekareden büyük ve 12'den fazla bağımsız bölüme sahip binalarda, afet ve savaş durumlarında kullanılabilecek nitelikte sığınakların bulunması gerekiyor. Ancak denetim eksikliği, yaptırım uygulanmaması ve ekonomik kaygılar sebebiyle bu zorunluluk çoğu projede kağıt üzerinde kalıyor. Sonuç olarak Türkiye’de çok sayıda yapı bu mevzuata uymamasına rağmen ruhsat alabiliyor.

Mevcut Sığınaklar Kullanıma Açık mı?

Türkiye’de kamuya açık, modern ve aktif durumda olan sığınak sayısı yok denecek kadar az. Bazı tarihi yapılar ve devlet kurumlarına ait binalarda özel sığınaklar bulunsa da bunlar halka açık değildir. Örneğin Ankara Kalesi’nin altında bulunan II. Dünya Savaşı döneminden kalma geniş kapasiteli bir sığınak, yalnızca örnek teşkil etmesi açısından gösterilebilir. Ancak bugünün ihtiyaçlarına yanıt verecek, kent geneline yayılmış bir sığınak ağı mevcut değil.