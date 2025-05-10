Türkiye de Listede: Avrupa’nın En İyi 10 Plajı The Guardian Okurları Tarafından Açıklandı

Yunanistan’dan ilk olarak Pelion Yarımadası’ndaki Paralia Fakistra Plajı listede yer aldı. Okur Layla Astley, plaja sadece kıyı patikasından yürüyerek ulaşılabildiğini belirtti. Plajın beyaz çakıllarla kaplı olduğu ve arkasında serin bir şelale bulunduğu ifade edildi. Bölgenin kafe ve bar gibi işletmelere sahip olmadığı bilgisi verildi.

Yunanistan’dan ikinci sıraya Nakşa Adası’ndaki Kastraki Plajı girdi. Okur Cris, plajın beyaz kum ve berrak suya sahip olduğunu aktardı. Güney kısmının sakin, kuzey kısmının ise şezlong ve taverna gibi hizmetlerle donatıldığı belirtildi.