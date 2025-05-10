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Türkiye de Listede: Avrupa’nın En İyi 10 Plajı The Guardian Okurları Tarafından Açıklandı

Türkiye de Listede: Avrupa’nın En İyi 10 Plajı The Guardian Okurları Tarafından Açıklandı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
10.05.2025 - 14:08

The Guardian, okurları aracılığıyla Avrupa’nın en güzel plajlarını belirledi. Listeye Türkiye’den Bodrum Kadıkalesi Plajı da girdi. Seçilen plajlar doğal güzellikleriyle öne çıktı. Okurlar, plaj deneyimlerini ayrıntılı şekilde paylaştı. Farklı ülkelerden en iyi 10 plaj bu listeyle açıklandı.

İşte okurların plajlar hakkındaki yorumları...

Kaynak

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Yunanistan, listede iki plajla dikkat çekti.

Yunanistan, listede iki plajla dikkat çekti.

Yunanistan’dan ilk olarak Pelion Yarımadası’ndaki Paralia Fakistra Plajı listede yer aldı. Okur Layla Astley, plaja sadece kıyı patikasından yürüyerek ulaşılabildiğini belirtti. Plajın beyaz çakıllarla kaplı olduğu ve arkasında serin bir şelale bulunduğu ifade edildi. Bölgenin kafe ve bar gibi işletmelere sahip olmadığı bilgisi verildi. 

Yunanistan’dan ikinci sıraya Nakşa Adası’ndaki Kastraki Plajı girdi. Okur Cris, plajın beyaz kum ve berrak suya sahip olduğunu aktardı. Güney kısmının sakin, kuzey kısmının ise şezlong ve taverna gibi hizmetlerle donatıldığı belirtildi.

Listede Fransa’ya bağlı Korsika Adası’ndaki Plage de Péru Plajı da var.

Listede Fransa’ya bağlı Korsika Adası’ndaki Plage de Péru Plajı da var.

Okur Eleanor, plaja köyden yürüyerek ulaştıklarını ve plajın genellikle sakin olduğunu bildirdi. Vendée bölgesindeki Plage de la Paracou ise daha az kalabalık olmasıyla öne çıktı. Okur Dolly, plajın yakınlarında canlı müzik sunan küçük bir barın da bulunduğunu belirtti.

Hırvatistan ve İsveç de listede.

Hırvatistan ve İsveç de listede.

Hırvatistan’dan Mali Lošinj bölgesi, çam ağaçlarıyla çevrili kıyıları ve denize girme olanaklarıyla listeye girdi. Okur Mark de Brunner, kayalıklardan denize atlama imkanı bulunduğunu ifade etti.

İsveç’te ise Sandhammaren Plajı seçildi. Okur Helen, plajın uzun kum şeritleriyle çevrili olduğunu ve yaz sonunda sakin kaldığını belirtti.

İspanya’dan Gran Canaria’daki Playa de Güigüí Plajı listeye girdi.

İspanya’dan Gran Canaria’daki Playa de Güigüí Plajı listeye girdi.

Okur Alzira, plaja uzun ve zorlu bir yürüyüşle ulaşıldığını, bölgede herhangi bir işletme olmadığını aktardı. İtalya’dan Calabria bölgesindeki Tropea Plajı da listede yer aldı. 

Okur David Innes-Wilkin, plajın Santa Maria dell’Isola Manastırı’nın hemen yanında bulunduğunu ve bölgedeki restoranların uygun fiyatlı olduğunu söyledi.

Türkiye’den Kadıkalesi Plajı listede.

Türkiye’den Kadıkalesi Plajı listede.

Okur Yasmin Ann, plajın dolmuşlarla kolayca ulaşılabilir olduğunu belirtti. Sabah saatlerinde denize girdiklerini, öğleden sonraları ise zeytin ağaçlarının altında dinlendiklerini aktardı. Plaj yakınındaki kafelerde lahmacun, pide, köfte ve ayran gibi yiyecek ve içeceklerin sunulduğunu ekledi. Gün batımında ise deniz üzerindeki renklerin dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Siz listeyi nasıl buldunuz? Yorumlara bekliyoruz!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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