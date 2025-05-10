Türkiye de Listede: Avrupa’nın En İyi 10 Plajı The Guardian Okurları Tarafından Açıklandı
The Guardian, okurları aracılığıyla Avrupa’nın en güzel plajlarını belirledi. Listeye Türkiye’den Bodrum Kadıkalesi Plajı da girdi. Seçilen plajlar doğal güzellikleriyle öne çıktı. Okurlar, plaj deneyimlerini ayrıntılı şekilde paylaştı. Farklı ülkelerden en iyi 10 plaj bu listeyle açıklandı.
İşte okurların plajlar hakkındaki yorumları...
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Yunanistan, listede iki plajla dikkat çekti.
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Listede Fransa’ya bağlı Korsika Adası’ndaki Plage de Péru Plajı da var.
Hırvatistan ve İsveç de listede.
İspanya’dan Gran Canaria’daki Playa de Güigüí Plajı listeye girdi.
Türkiye’den Kadıkalesi Plajı listede.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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