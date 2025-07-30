Türkiye’de Kadınlarda Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 80,7, Erkeklerde 75,5!

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 49,9 yıl olan kalan yaşam süresi erkeklerde 47,5 yıl, kadınlarda 52,3 yıl olarak belirlendi. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,8 yıl olarak kayıtlara geçti.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl olurken, bu süre erkeklerde 28,6 yıl, kadınlarda 33,1 yıl olarak tespit edildi.

Türkiye'de 65 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,3 yılı, kadınlarda 19,6 yılı buluyor. 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha uzun yaşaması bekleniyor.