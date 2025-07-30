Türkiye’de Kadınlarda Doğuşta Beklenen Yaşam Süresi 80,7, Erkeklerde 75,5!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Hayat Tabloları, 2022-2024' istatistiklerini açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 78,1 yıl olarak belirlendi. Söz konusu rakam 2021-2023 dönemi için 77,3 yıl olmuştu. Doğuşta beklenen yaşam süresi erkeklerde 75,5, kadınlarda 80,7 yıl olarak saptandı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,2 yılı buluyor.
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Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,3 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,7 yıl, kadınlar için 66,9 yıl olarak hesaplandı.
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Eğitim düzeyi yükseldikçe beklenen yaşam süresi uzadı!
Doğuşta sağlıklı yaşam süresi 57,6 oldu!
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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