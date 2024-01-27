Türkiye’ye F-16 Satışı: ABD Dışişleri Bakanlığı Onayladı, Sıra Kongre’de!

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut uçakların modernizasyonu için gerekli parçaların satışına yönelik tebligatı onaylayarak kongreye gönderdi. ABD Kongresi, 15 gün içinde karara itiraz edebiliyor. Eğer 15 gün içinde kongreden itiraz gelmezse yaklaşık 23 milyar dolar değerindeki anlaşma onaylanmış olacak.