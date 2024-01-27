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Türkiye’ye F-16 Satışı: ABD Dışişleri Bakanlığı Onayladı, Sıra Kongre’de!

Türkiye’ye F-16 Satışı: ABD Dışişleri Bakanlığı Onayladı, Sıra Kongre’de!

Amerika Birleşik Devletleri
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
27.01.2024 - 09:59

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’ye 40 F-16 savaş uçağı ve mevcut uçakların modernizasyonu için gerekli parçaların satışına yönelik tebligatı onaylayarak kongreye gönderdi. ABD Kongresi, 15 gün içinde karara itiraz edebiliyor. Eğer 15 gün içinde kongreden itiraz gelmezse yaklaşık 23 milyar dolar değerindeki anlaşma onaylanmış olacak.

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Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılmasına onay vermesi sonrasında ABD ile yaşanan F-16 krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye’nin İsveç’in NATO’ya katılmasına onay vermesi sonrasında ABD ile yaşanan F-16 krizinde yeni gelişmeler yaşanıyor.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansından yapılan yazılı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığının, Türkiye'ye 40 F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 F-16 modernizasyon kitinin satılmasını onaylayan resmi tebligatı Kongre'ye gönderdiği belirtildi.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor.

Silah satışının gerçekleşebilmesi için ABD yönetiminin sunduğu satış tebligatına Kongre'den itiraz gelmemesi gerekiyor.

Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

Ayrıca, yabancı ülkelere silah satışlarında denetim görevi olan Senato Dış İlişkiler Komitesinin Başkanı Ben Cardin, Türkiye'ye F-16'ların satışına onay vereceğini açıkladı.

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

ABD Kongresinin satışı değerlendirmek için 15 günlük yasal süresi bulunuyor, bu süre zarfında itiraz olmazsa satış resmen gerçekleşmiş oluyor.

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