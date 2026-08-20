Türkçenin Kulağa En Komik Gelen Kelimesini Seçiyoruz
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Türkçe gerek tarihi gerek hakim olduğu coğrafya nedeniyle pek çok dilden kelime almış ve üstüne yapısından dolayı yeni kelimeler üretmeye oldukça müsait bir dil. Tabii bu da dilimizi yıllar içinde farklı dillerin etkilediği zengin bir kelime haznesine sahip hale getiriyor.
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Ancak bazı kelimeler anlam olarak komik olmasa da çağrışımı veya fonetiği nedeniyle kulağa komik ve eğlenceli gelebiliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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