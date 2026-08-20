article/comments
article/share
Haberler
Test
Anket
Türkçenin Kulağa En Komik Gelen Kelimesini Seçiyoruz

Türkçenin Kulağa En Komik Gelen Kelimesini Seçiyoruz

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
20.08.2026 - 17:51
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkçe gerek tarihi gerek hakim olduğu coğrafya nedeniyle pek çok dilden kelime almış ve üstüne yapısından dolayı yeni kelimeler üretmeye oldukça müsait bir dil. Tabii bu da dilimizi yıllar içinde farklı dillerin etkilediği zengin bir kelime haznesine sahip hale getiriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Ancak bazı kelimeler anlam olarak komik olmasa da çağrışımı veya fonetiği nedeniyle kulağa komik ve eğlenceli gelebiliyor.

Ancak bazı kelimeler anlam olarak komik olmasa da çağrışımı veya fonetiği nedeniyle kulağa komik ve eğlenceli gelebiliyor.
twitter.com

Gönenç Gürkaynak da oğluyla yaptığı bir sohbeti X'e taşıdı. En komik Türkçe kelime yarışması başlattı. Siyaset, spor veya insan ilişkileri gibi yer yer sertleşebilen tartışmaların arasında pek çok kişi bu paylaşımın altında nefes aldı.

Pek çok da öneri geldi:

Pek çok da öneri geldi:
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Sizce Türkçenin kulağa en komik gelen kelimesi hangisi?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın