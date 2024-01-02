Türk Tenisinde Yeni Bir Yıldız, İlham Perisi Eşliğinde Basamakları Adım Adım Çıkarak Güneş Gibi Doğuyor

Fiziksel güç ve yetenek kadar zihinsel sağlamlığın da başarının anahtarı olduğu bu sporda, Zeynep Sönmez yalnızca vuruşlarıyla değil kortta en zor anlarda ayakta ve güçlü kalmasıyla da dikkat çekiyor.

Henüz 21 yaşında olmasına rağmen kort içindeki olgunluğu ve asla pes etmeyen karakteri ile son puana kadar oyundan düşmüyor.

Rakibi kim olursa olsun kazanmak için korta çıkıyor ve kendine inanmaktan asla vazgeçmiyor.