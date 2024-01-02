Türk Tenisinde Yeni Bir Yıldız, İlham Perisi Eşliğinde Basamakları Adım Adım Çıkarak Güneş Gibi Doğuyor
Türk Tenisinde Yeni Bir Yıldız, İlham Perisi Eşliğinde Basamakları Adım Adım Çıkarak Güneş Gibi Doğuyor
Türkiye'de büyük kitlelerin takip edip ayrıntılarına hakim olduğu bir spor değil tenis.
Türk medyasında uzun yıllar 'Marsel İlhan İlk Turda Elendi' başlıklarına mahkum edilip o bahsedilen 'ilk turlara' nasıl gelindiğinin anlatılmadığı; sığ ve yavan başlıklara hapsedilip umut veren sporcuların gösterilmediği bir girdap bizimkisi.
En önemli tenis turnuvalarının olduğu günlerde bile futbol kulüplerinin bayatlamış transfer haberlerini öne çeken editörlerin, gözlerden kaçırdığı bir yıldız adayını anlatacağız sizlere.
Elbette ona güven veren, kendisine inanmasını sağlayan antrenörü ile birlikte.
İlham veren bir hikayeyi okumaya hazır olun.
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Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez, 2002 yılında dünyaya geldi. Henüz 21 yaşında. Bu günlerde senenin ilk Grand Slam Turnuvası olan Avustralya Açık elemelerine hazırlanıyor.
Zeynep Sönmez'in son yıllardaki çıkışının gizli kahramanı ise antrenörü Mert Ertunga. Eski bir milli tenisçi olan Ertunga, uzun yıllar bu sporu profesyonel olarak yaptıktan sonra antrenör olarak kortların içinde kalmaya devam etti.
Tenis kortunun kendisini en güvende hissettiği yer olduğunu belirten Zeynep Sönmez, bu güveni antrenörü Ertunga ile yakaladığı uyuma borçlu olduğunu da birçok defa dile getirdi.
Antrenör Mert Ertunga ile yakaladığı uyum sonrası hızlı bir yükselişe geçen Sönmez, özellikle 2023 yılında çok önemli başarılar elde etti.
2024 Sezonuna da hızlı bir giriş yapan Milli Tenisçi, Avustralya Açık öncesi en büyük turnuvalardan olan Brisbane'de güçlü rakipleri yenerek elemeleri geçmeyi başardı.
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Ünlü ABD'li tenisçi Andre Agassi, "tenis hayatın dilini konuşur. Faul, çift hata, kırma gibi terimler hayatın parçasıdır. Her tenis maçı minyatür bir yaşamdır" diyor.
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