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Türk Kadınının Sağ Memesinin Daha Büyük Olması Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi

Türk Kadınının Sağ Memesinin Daha Büyük Olması Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.03.2024 - 14:42

Sosyal medyadaki anlık goygoylar dallanıp budaklanıyor ve peşinden ana paylaşımdan daha ilginç bilgileri önümüze getirebiliyor. Bir film sahnesindeki kadın oyuncunun göğüslerinin asimetrik olması ilginç bir araştırmayı ve sonuçlarını sosyal medyayla buluşturdu.

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Duvara Karşı filmindeki bir sahne sık sık kullanılıyor. Tabii dikkatli gözler kadın oyuncunun bir memesinin diğerinden büyük olduğunu fark etmiş.

Duvara Karşı filmindeki bir sahne sık sık kullanılıyor. Tabii dikkatli gözler kadın oyuncunun bir memesinin diğerinden büyük olduğunu fark etmiş.

İlgili sahne bu 👇

İlgili sahne bu 👇

Bir X kullanıcısı da Türk kadınlarının sağ memesinin sol memesinden daha büyük olduğunu öne sürdü.

Bir X kullanıcısı da Türk kadınlarının sağ memesinin sol memesinden daha büyük olduğunu öne sürdü.

Bunu da 385 öğrenci üzerinde yapılan çalışmayla temellendirdi.

Bunu da 385 öğrenci üzerinde yapılan çalışmayla temellendirdi.

Araştırmaya göre simetrik olanları çıkardığımızda sağ memesi büyük olan kadınların oranı daha fazla çıkmış.

Araştırmaya göre simetrik olanları çıkardığımızda sağ memesi büyük olan kadınların oranı daha fazla çıkmış.
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Sebebini farklı yerlerde arayanlar oldu.

Sebebini farklı yerlerde arayanlar oldu.
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Bunun nedeninin kas alışkanlıkları olduğu öne sürüldü.

Bunun nedeninin kas alışkanlıkları olduğu öne sürüldü.
twitter.com

Sağa kayma sadece politik değil.

Sağa kayma sadece politik değil.
twitter.com

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