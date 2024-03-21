Türk Kadınının Sağ Memesinin Daha Büyük Olması Sosyal Medyayı Şaşkına Çevirdi

Sosyal medyadaki anlık goygoylar dallanıp budaklanıyor ve peşinden ana paylaşımdan daha ilginç bilgileri önümüze getirebiliyor. Bir film sahnesindeki kadın oyuncunun göğüslerinin asimetrik olması ilginç bir araştırmayı ve sonuçlarını sosyal medyayla buluşturdu.