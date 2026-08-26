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Türk Futbolunda Eşi Görülmemiş Olay: Aydınspor Taraftarı Kulüp Başkanlığı İçin LinkedIn'den İş İlanı Açtı

Türk Futbolunda Eşi Görülmemiş Olay: Aydınspor Taraftarı Kulüp Başkanlığı İçin LinkedIn'den İş İlanı Açtı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.08.2026 - 21:39
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne veda ederek zor günlerden geçen Aydınspor'da taraftarlar, yönetim krizine çözüm bulmak amacıyla profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden eşine rastlanmamış bir 'kulüp başkanı' ilanı yayınladı.

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Geçtiğimiz 2025-2026 futbol sezonunda beklentilerin çok uzağında kalarak ligden düşen siyah-beyazlı ekipte sular durulmuyor.

Geçtiğimiz 2025-2026 futbol sezonunda beklentilerin çok uzağında kalarak ligden düşen siyah-beyazlı ekipte sular durulmuyor.

Kulübün içinde bulunduğu yönetimsel belirsizlik uzarken, takımlarının sahipsiz kalmasına göz yumamayan taraftarlar dijital dünyanın imkanlarını yeşil sahalara taşıdı. Klasik kongre süreçleri veya yerel toplantılar yerine seslerini tüm ülkeye duyurmak isteyen futbolseverler, dünyanın en popüler profesyonel kariyer platformu üzerinden resmi bir ilan açarak yeni kulüp başkanını aramaya koyuldu.

Dijital ortamda paylaşılan bu sıradışı ilanda, göreve talip olacak yeni liderden beklenen kriterler oldukça net ve keskin sınırlarla çizildi. Gelecek olan başkanın sadece sahada alınacak sonuçlarla ilgilenmesi değil, aynı zamanda kulübün tüm mali ve idari yapısını baştan aşağı, tamamen şeffaf ve sürdürülebilir bir modelle yeniden inşa etmesi isteniyor. Metinde en çok dikkat çeken detaylardan biri de adayların hesap verebilir bir duruş sergilemesi ve şahsi menfaatlerini kesinlikle camianın çıkarlarının arkasında tutması gerektiği yönündeki vurgu oldu. Yeni liderin, Aydınspor armasının tarihi ağırlığını omuzlayabilecek cesarete sahip olması şart koşuluyor.

Taraftarların başlattığı bu ilginç girişimin sadece kağıt üzerinde bir yönetici arayışından ibaret olmadığı ise ilanın son bölümünde yer alan duygu yüklü mesajla ortaya kondu. Binlerce kişinin duygularına tercüman olan o bölümde, yapılan bu çağrının sıradan bir iş başvurusu veya makam arayışı olmadığı belirtilerek, doğrudan kentin hafızasına, köklü armaya ve cefakar tribünlere sahip çıkacak yürekli bir duruş arandığı ifade edildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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