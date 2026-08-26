Türk Futbolunda Eşi Görülmemiş Olay: Aydınspor Taraftarı Kulüp Başkanlığı İçin LinkedIn'den İş İlanı Açtı
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Profesyonelliğe Geçiş Ligi'ne veda ederek zor günlerden geçen Aydınspor'da taraftarlar, yönetim krizine çözüm bulmak amacıyla profesyonel iş ağı LinkedIn üzerinden eşine rastlanmamış bir 'kulüp başkanı' ilanı yayınladı.
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Geçtiğimiz 2025-2026 futbol sezonunda beklentilerin çok uzağında kalarak ligden düşen siyah-beyazlı ekipte sular durulmuyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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