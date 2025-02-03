Turabi'nin Şarkısı Sonrası Gündem Olan Sözlerinden RTÜK'ün Gezi Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Turabi'nin Şarkısı Sonrası Gündem Olan Sözlerinden RTÜK'ün Gezi Açıklamasına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
3 Şubat Salı günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Survivor All Star-Gönüllüler'e yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın Acil Durum Konseyi'nde duyurduğu açıklamada tam 5 isim daha Survivor'a katıldı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı görülen yedeklerden bakalım kimler yarışmaya katıldı?
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2. Survivor'da zorlu mücadele sürerken, bu hafta kadınlar elemesi yapıldı. Serenay, Tuğba, Meryem ve Zeynep'in eleme adayı olduğu haftada elenen isim belli oldu! Survivor'da bu hafta kim elendi? Gelin, birlikte bakalım!
3. Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterini canlandıran Feyza Civelek'le ilgili olarak sık sık 'torpil' iddiaları ortaya atılıyor. Annesi Melis Civelek'in dizilerinde rol alan Feyza'nın oyunculuğu sık sık tartışma konusu olurken, oyuncunun seneler önce Selahattin Paşalı ile partner olduğu ortaya çıktı.
4. Survivor'da Ayşe Yüksel'in sessiz sedasız adadan kayboluşu sonrası izleyici endişelenmeye başlamıştı. Ayağını burktuğu iddia edilen Ayşe'yle ilgili hiçbir açıklama yapılmamasının ardından diskalifiye iddiaları ortalığı karıştırmıştı. İlk açıklama Hakan Hatipoğlu'ndan geldi.
5. Ekranların sevilen dizisi Kızıl Goncalar'dan toplumsal hassasiyet gözetilerek bir duyarlılık örneği gösterildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangın sonrası, dizinin bu bölümünde yer alması için yangından önce çekimleri yapılan 25 dakikalık sahne bölümden çıkarılmış.
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6. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayşe Barım'ın da tutuklandığı Gezi Parkı soruşturmasında savcılık medyayı da inceleme altına aldı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine ve Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım'ın paylaşımına göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün RTÜK'e gönderdiği yazıda 12 yıl önce gerçekleşen Gezi Parkı olayları sırasında propaganda mahiyetinde yayınlar yapan medya kuruluşlarının yayın kayıtlarının soruşturma dosyasına gönderilmesini istedi. RTÜK üyesi İlhan Taşçı, RTÜK kayıtlarının 1 yıllık olduğunu dile getirdi.
7. YouTube'da yayınlanan Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının aşko kuşko gelin adayı Cansel Ayanoğlu yarışmanın en popüler ismi olmuştu. Oğulcan'la yaşadığı aşkla öne çıkan Cansel'in programa katılmadan önceki sevgilisi ortaya çıkmıştı. Yarışma boyunca ve sonrasında bir süre daha birlikte olan Oğulcan'la birlikteydi. Bu kez Cansel Ayanoğlu'nun yarışmadan önceki eski aşkına döndüğü öne sürüldü.
8. Survivor yarışmasında iki kez şampiyon olan Turabi Çamkıran, kısa sürede adını geniş bir kesime duyurdu. Yarışmadan sonra da her açıklamasıyla tansiyonları yükseltip akıllarda kaldı. Turbo Turabi bu sefer de bel altı sözlerle dolu"İngilizce arabesk" şarkısıyla tartışma yarattı. 'Wine Me Dine Me' adlı şarkı sözlerinin sosyal medyada gündem olmasının ardından tepkiler de gitgide büyüdü. Bu kaos sürerken Turabi'nin Survivor'daki bir konuşması yeniden gündem oldu.
9. Trt 1 ekranlarında yayınlanan Teşkilat dizisi dün akşam tüm rakiplerine fark atıp reytinglerde birinci sıraya yükseldi. Her sahnesiyle izleyenleri etkileyen dizide Doğan Müdür'ün canlı bombanın üzerine koşup kendini feda ettiği anlar yürek sızlattı. Sosyal medyada da gündem olan bu anlar, yine başrolünde Tolga Sarıtaş'ın yer aldığı Söz dizisindeki bir sahneyi akıllara getirdi.
10. Büyük bir kesimin heyecanla beklediği O Ses Türkiye 2025 için artık resmen yayın tarihi verildi. Ekranların en sevilen şarkı yarışmasının başlama tarihini Murat Ceylan duyurdu. Kadrosunda sürpriz bir ismin yer aldığı O Ses Türkiye 2025'in ilk bölüm fragmanı da yayınlandı.
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11. NOW TV ekranlarının en iddialı dizilerinden olan Şakir Paşa Ailesi sosyal medyanın da gündemine oturdu. Her anıyla izleyenleri hayran bırakan anlara bu kez de Fahrünnisa'yı canlandıran Zeynep Ebrar Karaca'nın sahnesi damga vurdu. Dizinin çocuk oyuncusu adeta sahne devleşip övgü yağmuruna tutuldu.
12. Ekrandaki yapımların pek çoğunu yakından takip eden Demet Akalın her konuya dair yorum yapmayı da ihmal etmiyor. Dizi yorumları ve eleştirileriyle X hesabında epey aktif olan Demo bu kez de yılın dizisini ilan etti. Ünlü şarkıcı bu paylaşımının yanı sıra bir dönem bağımlısı olduğu Survivor'a sırt çevirdiğini söyledi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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