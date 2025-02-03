Kadınlar Elemesi Gerçekleşti: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
Kadınlar Elemesi Gerçekleşti: Survivor'da Bu Hafta Kim Elendi?
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Survivor'da bu hafta 3 Şubat Pazartesi günü kadınlar elemesi yapıldı.
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Yarışmada eleme adayları şu şekilde belirlendi. İlk eleme adayı Serenay olurken,
İkinci aday Zeynep oldu.
Üçüncü adayın Tuğba olarak belirlenmesinin ardından,
Son aday Meryem oldu.
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Survivor'a veda eden isim Serenay'la son iki düellosuna girip 5-0 kaybeden Zeynep oldu!
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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