Acil Durum Konsey'inde Açıklandı: Survivor'a Yedeklerden Katılan İsimler Kimler Oldu?
Acil Durum Konsey'inde Açıklandı: Survivor'a Yedeklerden Katılan İsimler Kimler Oldu?
Survivor All Star-Gönüllüler'e yeni yedek yarışmacılar dahil oldu. Acun Ilıcalı'nın Acil Durum Konseyi'nde duyurduğu açıklamada tam 5 isim daha Survivor'a katıldı. Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı görülen yedeklerden bakalım kimler yarışmaya katıldı?
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Survivor'da düşük reytingleri güçlendirmek için yoğun çaba harcanıyor.
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Acun Ilıcalı Acil Durum Konseyi'ni toplamasının ardından yarışmaya 5 ismin daha dahil olduğunu açıkladı.
Acun Ilıcalı'nın fragmanda açıkladığı isimler şu şekilde: Yunus Emre Karabacak
Mehmet Özyay
Çılgın Sedat
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Hikmet
Poyraz
Fragmanı izlemek isteyenler için:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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