Tüm Hayatlarının Değişmesine Sebep Olan Küçük Kararlarla Gözlerimizden Kalpler Çıkmasına Sebep Olan 15 Kişi
Tüm Hayatlarının Değişmesine Sebep Olan Küçük Kararlarla Gözlerimizden Kalpler Çıkmasına Sebep Olan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Verdiğimiz bazı kararlar hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Gelin insanların verdiği büyük kararlar ne gibi sonuçlara yol açmış bakalım!
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1. ''Bir paleontoloji projesinde gönüllü çalışmak için kaydoldum.''
2. ''17 yaşımdayken yirmilik dişlerimi çektirdikten sonra dişçinin verdiği maddenin etkisi altındayken bir kahve dükkanının açık mikrofonunda stand-up komedi şovu yapmaya karar verdim.''
3. ''Üzgün ve sarhoştum.''
4. ''Erkek arkadaşım beni aldatıyordu.''
5. ''Bir Pazar günü alışveriş merkezine yürümeye karar verdim çünkü otobüs yoktu.''
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6. ''Çok uzun, sinir bozucu bir iş gününden eve geldim ve kafamı dağıtmak istedim.''
7. ''Bir gün günlük tutmaya karar verdim. ''
8. ''Üniversitede kart oyunları oynardım.''
9. ''Eşim beni bulunduğum hastaneden farklı bir hastaneye götürmeye karar verdi.''
10. ''Bir müzik festivalindeydim ve Iron Maiden o gün pek de iyi değildi.''
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11. ''Çok hoşlandığım kıza sonunda açılmıştım.''
12. ''Taşınırken en yakın arkadaşıma ve eşine eşyalarını toplarken yardım ediyordum.''
13. ''Neredeyse 9 yıl önce ilk kez Top Gun'u izledim.''
14. ''Küçük arabamı park ettim. Telefonumdaki mesajları kontrol etmek için bile durmadım ve dışarı çıktım.''
15. ''En iyi arkadaşımı yatağıma davet ettim çünkü odası çok soğuktu.''
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