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Tüm Hayatlarının Değişmesine Sebep Olan Küçük Kararlarla Gözlerimizden Kalpler Çıkmasına Sebep Olan 15 Kişi

Tüm Hayatlarının Değişmesine Sebep Olan Küçük Kararlarla Gözlerimizden Kalpler Çıkmasına Sebep Olan 15 Kişi

Duru
Duru - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 23:31

Verdiğimiz bazı kararlar hayatımızı büyük ölçüde etkileyebilir. Gelin insanların verdiği büyük kararlar ne gibi sonuçlara yol açmış bakalım!

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. ''Bir paleontoloji projesinde gönüllü çalışmak için kaydoldum.''

1. ''Bir paleontoloji projesinde gönüllü çalışmak için kaydoldum.''

''Jeoloji bölümüm için ilk dersimde profesörüm pozisyonu açıkladıktan sonra hemen kaydolmuştum. 4 yıl boyunca bu proje üzerinde çalıştım ve şimdi  benim adıma bir fosil türlerim var. Aynı zamanda akademik kariyerimin önünü açtı ve büyük ulusal bir tarih müzesinde staj yapmamı sağladı.''

2. ''17 yaşımdayken yirmilik dişlerimi çektirdikten sonra dişçinin verdiği maddenin etkisi altındayken bir kahve dükkanının açık mikrofonunda stand-up komedi şovu yapmaya karar verdim.''

2. ''17 yaşımdayken yirmilik dişlerimi çektirdikten sonra dişçinin verdiği maddenin etkisi altındayken bir kahve dükkanının açık mikrofonunda stand-up komedi şovu yapmaya karar verdim.''

''Aradan 13 yıl geçti ve buna meslek olarak devam ediyorum.''

3. ''Üzgün ve sarhoştum.''

''Eski sevgilimden ayrılmıştım ve harika bir adamla görüşmeye başlamıştım. Eski sevgilim ise hapisten çıkmak üzereydi ve ona geri dönmekten başka seçeneğim varmış gibi hissetmiyordum. Görüştüğüm adamla telefondaydım ve eski sevgilime neden  geri dönmem gerektiğini açıklıyordum. Eğer ona geri dönmezsem asla çocuklarımıza babalık yapamazdı. 

Görüştüğüm adam ise ''Bu önemli değil. Çocuklarının babası ben olacağım.''dedi. Ben ise sarhoşluğun verdiği cesaretle ''Gel ve beni olduğum yerden al.''dedim. Ayık kafayla asla böyle bir şey yapamazdım. O ise sözünü tuttu ve 14 yıldır evliyiz. ''

4. ''Erkek arkadaşım beni aldatıyordu.''

4. ''Erkek arkadaşım beni aldatıyordu.''

''Ben de ondan ayrıldım ve bir flört uygulaması indirdim. Bir dövme sanatçısıyla tanıştım, çıkmaya başladık ve bir yıl sonra ben de  dövme yapmaya başladım. Meğerse o da beni aldatıyorlarmış. Ama bu ilişkiden harika bir kazanç elde ettim. Bu yıllar önceydi ve hala dövme yapıyorum.''

5. ''Bir Pazar günü alışveriş merkezine yürümeye karar verdim çünkü otobüs yoktu.''

5. ''Bir Pazar günü alışveriş merkezine yürümeye karar verdim çünkü otobüs yoktu.''

'' Yolda gelmeyen bir otobüsü, otobüs durağında bekleyen 32 yıllık eşimle tanıştım.''

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6. ''Çok uzun, sinir bozucu bir iş gününden eve geldim ve kafamı dağıtmak istedim.''

''Oda arkadaşlarım, o gün üstümüzdeki daireye yeni taşınan gençlerle bir bara gitmem için beni ikna etti. Yorgundum ama yine de gittim. Bütün gece yeni komşularımızdan biriyle sohbet ettim. Yedi ay sonra o adamla evlendim. Geçen gün yirmi sekizinci yıl dönümümüzü kutladık.''

7. ''Bir gün günlük tutmaya karar verdim. ''

''İlk başta küçük bir şey gibi görünüyordu ama sonunda hayatım üzerinde muazzam bir etkisi oldu. Düşüncelerimi ve deneyimlerimi günlük olarak yazmak hayatımın ayrılmaz bir parçası oldu. Günlerime yapı getirdi ve kendimi daha iyi anlamama yardımcı oldu. ''

8. ''Üniversitede kart oyunları oynardım.''

8. ''Üniversitede kart oyunları oynardım.''

''Finallerim için çalışıyordum ama arkadaşım gelip biriyle ahip olduğum kartları takas etmem için beni ikna etmeye çalıştı.. İkinci veya üçüncü aramadan sonra nihayet yumuşadım ve o adamı gördüğümde resmen vuruldum. Yirmi altı yıldır evliyiz.''

9. ''Eşim beni bulunduğum hastaneden farklı bir hastaneye götürmeye karar verdi.''

9. ''Eşim beni bulunduğum hastaneden farklı bir hastaneye götürmeye karar verdi.''

''Oraya gittiğimizde gelmeseydim yaklaşık 12 saat içinde ölmüş olacağımı söylediler.''

10. ''Bir müzik festivalindeydim ve Iron Maiden o gün pek de iyi değildi.''

10. ''Bir müzik festivalindeydim ve Iron Maiden o gün pek de iyi değildi.''

''Telefonumu çıkardım ve flört uygulamasından eşleştiğim bir kızla sohbet etmeye başladım. O kişi bugün eşim.''

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11. ''Çok hoşlandığım kıza sonunda açılmıştım.''

11. ''Çok hoşlandığım kıza sonunda açılmıştım.''

''13 yıldır evliyiz.''

12. ''Taşınırken en yakın arkadaşıma ve eşine eşyalarını toplarken yardım ediyordum.''

''Oraya yardıma giden diğer arkadaşlarıyla tanıştım. 33 yıldır evliyiz ve 2 çocuğumuz var.''

13. ''Neredeyse 9 yıl önce ilk kez Top Gun'u izledim.''

13. ''Neredeyse 9 yıl önce ilk kez Top Gun'u izledim.''

''Şimdi Hava Kuvvetleri Akademisi'nde bir öğrenci pilotum.''

14. ''Küçük arabamı park ettim. Telefonumdaki mesajları kontrol etmek için bile durmadım ve dışarı çıktım.''

14. ''Küçük arabamı park ettim. Telefonumdaki mesajları kontrol etmek için bile durmadım ve dışarı çıktım.''

''20 saniye yürüdüm ve arabamın arka köşesine devasa bir araba çarptı. Arabam akordiyon misali elektrik lambasına yapıştı. Sürücü yaralanmamıştı. Arabamın camına baktım ve sürücü koltuğu ile direksiyon simidi arasında benim boyutumda bir boşluk yoktu. Ölümden resmen saniyelerle kaçtığımı fark ettim.''

15. ''En iyi arkadaşımı yatağıma davet ettim çünkü odası çok soğuktu.''

15. ''En iyi arkadaşımı yatağıma davet ettim çünkü odası çok soğuktu.''

''Yatağımdan hiç çıkmadı ve bu çok hoşuma gitti. Onunla tanışmadan önce köpeğimle yalnız yaşamayı ve hayatımın geri kalanında rahatlamaya odaklanmayı planlıyordum. Sonra on sekizinci doğum günü partime geldi ve kalacak bir yere ihtiyacı vardı. Bu davetten 14 yıl sonra evlendik ve 2 çocuğumuz oldu''

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