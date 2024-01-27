Tüm Hayatlarının Değişmesine Sebep Olan Küçük Kararlarla Gözlerimizden Kalpler Çıkmasına Sebep Olan 15 Kişi

''Eski sevgilimden ayrılmıştım ve harika bir adamla görüşmeye başlamıştım. Eski sevgilim ise hapisten çıkmak üzereydi ve ona geri dönmekten başka seçeneğim varmış gibi hissetmiyordum. Görüştüğüm adamla telefondaydım ve eski sevgilime neden geri dönmem gerektiğini açıklıyordum. Eğer ona geri dönmezsem asla çocuklarımıza babalık yapamazdı.

Görüştüğüm adam ise ''Bu önemli değil. Çocuklarının babası ben olacağım.''dedi. Ben ise sarhoşluğun verdiği cesaretle ''Gel ve beni olduğum yerden al.''dedim. Ayık kafayla asla böyle bir şey yapamazdım. O ise sözünü tuttu ve 14 yıldır evliyiz. ''