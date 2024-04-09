Tükettiğiniz Yiyeceklere Karşı Tutumunuzu Tamamen Değiştirecek En İyi 20 Yemek Belgeseli
Tükettiğiniz Yiyeceklere Karşı Tutumunuzu Tamamen Değiştirecek En İyi 20 Yemek Belgeseli
Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-food...
Belgeseller bazen rahatsız edici olabilir çünkü genellikle dünyanın daha önce hiç düşünmediğimiz karanlık bir yanını gösterebilirler. Yemek endüstrisinin perde arkasına göz atan yemek belgeselleri de izleyiciyi bir hayli düşündürüyor. Belgesel ve yemek severler tarafından belirlenen en iyi yemek belgesellerini öğrenmek için sizleri içeriğimize alalım. 👇
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1. Earthlings
2. Gıda
3. Çatal Bıçaktan Üstündür
4. Gıdanın Geleceği
5. The Gleaners and I
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6. Gıda Maddeleri
7. Eating Our Way to Extinction
8. Julia
9. Blue Gold: World Water Wars
10. Şişman Hasta ve Ölmek Üzere
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11. Our Daily Bread
12. The Gerson Miracle
13. The Price of Sugar
14. Garlic Is as Good as Ten Mothers
15. The Garden
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16. Şişir Beni
17. Killer At Large
18. All in This Tea
19. King Corn
20. Fat Head
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