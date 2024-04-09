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Tükettiğiniz Yiyeceklere Karşı Tutumunuzu Tamamen Değiştirecek En İyi 20 Yemek Belgeseli

Tükettiğiniz Yiyeceklere Karşı Tutumunuzu Tamamen Değiştirecek En İyi 20 Yemek Belgeseli

Gülbeyaz
Gülbeyaz - Onedio Üyesi
09.04.2024 - 20:02

Belgeseller bazen rahatsız edici olabilir çünkü genellikle dünyanın daha önce hiç düşünmediğimiz karanlık bir yanını gösterebilirler. Yemek endüstrisinin perde arkasına göz atan yemek belgeselleri de izleyiciyi bir hayli düşündürüyor. Belgesel ve yemek severler tarafından belirlenen en iyi yemek belgesellerini öğrenmek için sizleri içeriğimize alalım. 👇

Kaynak: https://www.ranker.com/list/best-food...
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1. Earthlings

1. Earthlings

IMDb: 8.6

Yönetmen: Shaun Monson

Özet: Belgesel insanlığın hayvanları evcil hayvan, yiyecek, giyecek, eğlence ve bilimsel araştırmalar uğruna kullanmasıyla ilgili çarpıcı gerçekleri göz önüne getiriyor.

2. Gıda

2. Gıda

IMDb: 7.8

Yönetmen: Robert Kenner

Özet: Belgesel yapımcısı Robert Kenner şirketlerin, yiyeceklerimizin yetiştirildiği çiftliklerden satıldığı zincir restoranlara ve süpermarketlere kadar Amerika Birleşik Devletleri'ndeki besin zincirinin tüm yönlerini nasıl ele geçirdiğini inceliyor. Yazar ve aktivist Eric Schlosser tarafından anlatılan filmde, ortalama Amerikalılarla beslenme alışkanlıkları hakkında röportajlar, Michael Pollan gibi gıda uzmanlarının yorumları ve büyük ölçekli hayvan işleme tesislerinde çekilen rahatsız edici görüntüler yer alıyor.

3. Çatal Bıçaktan Üstündür

3. Çatal Bıçaktan Üstündür

IMDb: 7.7

Yönetmen: Lee Fulkerson

Özet: Lee Fulkerson hastalıklarla savaşmanın bir yolu olarak az yağlı tam gıda, bitki bazlı bir diyeti savunuyor.

4. Gıdanın Geleceği

4. Gıdanın Geleceği

IMDb: 7.7

Yönetmen: Deborah Koons

Özet: Çiftçiler, mahsullerinin 'şirkete ait' genler tarafından işgal edilmesinden yasal olarak sorumlu tutulduklarını belirtiyorlar. Film genellikle canlı organizmaların patentlenmesine karşı çıkıyor ve geleneksel kültürel uygulamaların ortadan kalkmasını anlatıyor. Film, küreselleşen bir gıda endüstrisinin dünyadaki insan yaşamları üzerindeki maliyetini eleştiriyor. Uluslararası şirketlerin birçok ülkede çiftçileri kademeli olarak topraklarından uzaklaştırdığını, monokültür tarımının insan ırkının gıda şirketlerine küresel bağımlılığına yol açabileceğini ve biyolojik çeşitliliğin azalmasının neden olduğu ekolojik felaket riskinin arttığını belirtiyor.

5. The Gleaners and I

5. The Gleaners and I

IMDb: 7.7

Yönetmen: Agnès Varda

Özet: Fransız kırsalını geçip çöp toplayan insanları anlatan bu belgesel oldukça yürek burkucu. Tarlalardaki fazlalıktan çöp tenekelerindeki çöplere, fırtınadan sonra yıkanan istiridyelere kadar her şeyi alan 'toplayıcılar' ne yazık ki çok kötü bir hayat yaşıyor.

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6. Gıda Maddeleri

6. Gıda Maddeleri

IMDb: 7.6

Yönetmen: James Colquhoun, Carlo Ledesma

Özet: Film, seçici bir diyetin, genellikle tıbbi tedavinin yerini alan diyabet, kanser, kalp hastalığı ve depresyon gibi bir dizi sağlık durumunun tedavisinde kilit bir rol oynayabileceği tezini sunuyor. Ayrıca, tıp endüstrisini, kar odaklı bir 'hastalık endüstrisi' olarak betimliyor.

7. Eating Our Way to Extinction

7. Eating Our Way to Extinction

IMDb: 7.6

Yönetmen: Otto Brockway, Ludo Brockway

Özet: Bilim insanları, gıda endüstrisinin ekolojik maliyetini anlatıyor.

8. Julia

8. Julia

IMDb: 7.6

Yönetmen: Julie Cohen, Betsy West

Özet: Belgesel Amerikalıların yemek, televizyon ve hatta kadınlar hakkında düşünme şeklini değiştiren efsanevi yemek kitabı yazarı ve televizyon süperstarı Julia Child'ın kendi hikayesini anlatıyor.

9. Blue Gold: World Water Wars

9. Blue Gold: World Water Wars

IMDb: 7.6

Yönetmen: Sam Bozzo

Özet: Bu belgesel dünya suyunun kurumsal hırsızlığını durdurmak için mücadele eden Maude Barlow ve Tony Clarke'in yaşadıklarını anlatıyor.

10. Şişman Hasta ve Ölmek Üzere

10. Şişman Hasta ve Ölmek Üzere

IMDb: 7.5

Yönetmen: Joe Cross, Kurt Engfehr

Özet: Şişman, Hasta ve Neredeyse Ölü, Amerikalı otoimmün bir hastalıktan muzdarip aşırı kilolu bir adamın, sağlığına kavuşmak için 60 gün boyunca sadece meyve ve sebze suyu içmeye çalışmasını anlatıyor.

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11. Our Daily Bread

11. Our Daily Bread

IMDb: 7.5

Yönetmen: Nikolaus Geyrhalter

Özet: Film yapımcısı Nikolaus Geyrhalter, seslendirme kullanmadan, yiyeceklerin işlendiği genellikle rahatsız edici yolları kaydetmek için yalnızca görüntü ve sesleri kullanır. Geniş mekanize çiftliklerden mezbahalara kadar Geyrhalter hepsini sunar ve izleyicinin insanların yediği yiyecekler hakkında kendi sonuçlarını çıkarmasına izin verir.

12. The Gerson Miracle

12. The Gerson Miracle

IMDb: 7.4

Yönetmen: Steve Kroschel

Özet: Gerson Mucizesi, Gerson Terapisinin birçok unsurunu inceleyerek neden bu kadar hasta olduğumuzu ve kendi bağışıklık sistemimizin onarıcı güçlerini kullanarak pahalı, toksik veya sakatlayıcı tedaviler olmadan sağlığımızı geri kazanma gücümüzü nasıl kavradığımızı açıklıyor. En ileri kanser vakalarının bile bu yöntem kullanılarak başarıyla tersine çevrilebileceğini öne sürüyor.

13. The Price of Sugar

13. The Price of Sugar

IMDb: 7.4

Yönetmen: Bill Haney

Özet: Katolik rahip Christopher Hartley, Dominik Cumhuriyeti'ndeki şeker tarlalarında yılda 20 bine kadar Haitilinin düşük ücretlerle çalışmaya zorlanmasının dehşete düşürücü çalışma koşullarını anlatıyor. Çabaları, Dominiklilerin işlerini aldıklarını düşündükleri Haitililere karşı nefretini körükleyen zengin plantasyon sahiplerini kızdırıyor.

14. Garlic Is as Good as Ten Mothers

14. Garlic Is as Good as Ten Mothers

IMDb: 7.3

Yönetmen: Les Blank

Özet: Yönetmen, film gösterildiğinde, seyircinin haberi olmadan tiyatronun arkasında birkaç baş sarımsak içeren bir tost makinesinin açılmasını ve gösterimin yaklaşık yarısında tüm tiyatronun sarımsak kokusuyla doldurulmasını amaçlamıştı. Bu film kokulara karşı olan düşüncenizi değiştirecek.

15. The Garden

15. The Garden

IMDb: 7.3

Yönetmen: Scott Hamilton Kennedy

Özet: Güney Merkez Çiftliği, 1992'de Los Angeles isyanlarının kalıntılarında kurulan 14 dönümlük bir topluluk bahçesidir. Yemyeşil bahçe on yıl boyunca büyüdükten sonra, şehirli çiftçilere tahliye edilir. Çiftçiler, güzel topraklarını ve sağladığı sürdürülebilir yaşamı kurtarmak için buldozerlerin saldırısını önlemek için seferber olurlar.

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16. Şişir Beni

16. Şişir Beni

IMDb: 7.2

Yönetmen: Morgan Spurlock

Özet: Şişir Beni Morgan Spurlock'un yönettiği 2004 yapımı bir Amerikan belgesel filmidir. Film, 1 Şubat - 2 Mart 2003 tarihleri arasında karakterimiz Spurlock'un sadece Mcdonald's'ın yemeklerini yediği 30 günlük bir dönemi takip ediyor.

17. Killer At Large

17. Killer At Large

IMDb: 7.2

Yönetmen: Steven Greenstreet

Özet: Obezite hızla Amerikalıların en büyük katili haline geliyor ve bazı uzmanların evrimsel bir felaketin eşiğinde olduğumuzu iddia etmelerine neden oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki obezite oranları, her yaştan ve etnik gruptan eşi görülmemiş bir hızla tırmanıyor ve yaşam beklentisi ebeveynlerininkinden daha kısa olan ilk nesil çocuklara yol açıyor.

18. All in This Tea

18. All in This Tea

IMDb: 7.1

Yönetmen: Gina Leibrecht, Les Blank

Özet: Amerikalı çay uzmanı David Lee Hoffman Çin'in uzak çay yetiştirme bölgelerine seyahat ediyor. Çin çay pazarının hem kalitesinde hem de gelecekteki sürdürülebilirliğinde terör ve organik yetiştirme yöntemlerinin önemini araştırıyor.

19. King Corn

19. King Corn

IMDb: 7.0

Yönetmen: Aaron Woolf

Özet: İki yeni üniversite mezunu, mısırın Amerikan gıda endüstrisinde oynadığı rolü araştırmak için Iowa'ya gidiyor. Kendi küçük mısır mahsullerini ektikten ve endüstrideki yolculuğunu izledikten sonra, Amerikalıların yediği hemen hemen her şeyde mısır figürlerinin olduğunu keşfetmekten endişe duyuyorlar. Bunun sonuçları, çeşitli uzmanlar ve sektör içerdekilerle yapılan görüşmelerle incelenerek tarım sorununa dengeli bir bakış açısı sağlıyor.

20. Fat Head

20. Fat Head

IMDb: 7.0

Yönetmen: Tom Naughton

Özet: Fat Head, Tom Naughton'ın yönettiği ve başrolde oynadığı 2009 yapımı bir Amerikan belgesel filmidir. Film, 1950'lerin başında Amerika Birleşik Devletleri'nde Ancel Keys tarafından başlatılan ve Batı dünyasının çoğunda tanıtılan bir beslenme teorisi olan Şişir Beni belgeselini ve lipid hipotezini çürütmeyi amaçlıyor.

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