Tükettiğiniz Yiyeceklere Karşı Tutumunuzu Tamamen Değiştirecek En İyi 20 Yemek Belgeseli

IMDb: 7.4

Yönetmen: Steve Kroschel

Özet: Gerson Mucizesi, Gerson Terapisinin birçok unsurunu inceleyerek neden bu kadar hasta olduğumuzu ve kendi bağışıklık sistemimizin onarıcı güçlerini kullanarak pahalı, toksik veya sakatlayıcı tedaviler olmadan sağlığımızı geri kazanma gücümüzü nasıl kavradığımızı açıklıyor. En ileri kanser vakalarının bile bu yöntem kullanılarak başarıyla tersine çevrilebileceğini öne sürüyor.