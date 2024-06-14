TÜİK Ölüm Sayılarını Açıkladı: 2023 Yılındaki Ölüm Oranı Bir Önceki Yıla Göre Yüzde 4.1 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında ölüm sayısının bir önceki yıla göre yüzde 4,1 artarak 525 bin 814 olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde ölen Türk vatandaşı sayısının 45 bin 784 olduğu bildirildi.