TÜİK Nüfus Verileri: 2024 Yılında Türkiye’yi En Çok Iraklılar Terk Etti
TÜİK Nüfus Verileri: 2024 Yılında Türkiye’yi En Çok Iraklılar Terk Etti
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı nüfus verilerini paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye’yi 2024 yılında terk eden yabancıların istatistikleri de yer aldı. Buna göre, 2024 yılında Türkiye’yi en çok Iraklılar terk etti. Türkiye’deki Iraklı sayısı yalnızca 2024 yılında 39 bin 488 azalarak 177 bin 988'e geriledi.
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TÜİK’in, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerinden derlediği istatistiklere göre, Türkiye'de yaşayan yabancı nüfus, bir önceki yıla kıyasla 89 bin 996 kişi azalarak 1 milyon 480 bin 547 kişiye geriledi.
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Türkiye’de yaşayan yabancıların yüzde 48,3'ünü erkekler, 51,7'sini ise kadınlar oluşturdu.
Sözcü’de yer alan habere göre, geçtiğimiz yıl Türkiye’yi en fazla terk eden ise Iraklılar oldu. Türkiye'deki toplam Iraklı sayısı, yalnızca 2024 yılında 39 bin 488 azalarak 177 bin 988'e geriledi.
Iraklıların ardından Türkiye'den giden yabancılar arasında ikinci sırada 24 bin 880 kişi ile Afganistanlılar ve üçüncü sırada 16 bin 833 kişi ile Ruslar bulunuyor.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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