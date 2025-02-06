TÜİK Nüfus Verileri: 2024 Yılında Türkiye’yi En Çok Iraklılar Terk Etti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı nüfus verilerini paylaştı. Yapılan açıklamada, Türkiye’yi 2024 yılında terk eden yabancıların istatistikleri de yer aldı. Buna göre, 2024 yılında Türkiye’yi en çok Iraklılar terk etti. Türkiye’deki Iraklı sayısı yalnızca 2024 yılında 39 bin 488 azalarak 177 bin 988'e geriledi.