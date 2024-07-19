TÜİK, 2023 Yılında Türkiye’den Yurt Dışına Göç Edenlerin Sayısını Açıkladı: Göç Yüzde 53 Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısının bir önceki yıla göre yüzde 53 arttığını, yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısının ise yüzde 35,9 azaldığını açıkladı.