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Tuhaf Zevkleriyle Ünlü Hayko Cepkin, En Sevdiği Üç Filmi Sıraladı!

Tuhaf Zevkleriyle Ünlü Hayko Cepkin, En Sevdiği Üç Filmi Sıraladı!

Hayko Cepkin
themyscira - Editör
24.05.2024 - 02:03

Çoğunlukla enteresan fikirleriyle gündeme gelen Hayko Cepkin, bu kez de en sevdiği filmleri sıraladı. Bakalım sanatçının en sevdiği 3 film hangileriymiş?

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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, tarzı ve sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.

Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, tarzı ve sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.

Özellikle özünün sözünün bir olması, onun aramızdan biri gibi algılanmasına ve çok fazla sevilmesine de doğal bir davetiye çıkardı.

Özellikle özünün sözünün bir olması, onun aramızdan biri gibi algılanmasına ve çok fazla sevilmesine de doğal bir davetiye çıkardı.

Fikirlerine her daim önem verdiğimiz ünlü sanatçı bu kez de en sevdiği 3 filmi sıralamış.

Fikirlerine her daim önem verdiğimiz ünlü sanatçı bu kez de en sevdiği 3 filmi sıralamış.

Cepkin'in seçtiği ilk film Mads Mikkelsen'ın başrolünde oynadığı Another Round yani Körkütük.

Cepkin'in seçtiği ilk film Mads Mikkelsen'ın başrolünde oynadığı Another Round yani Körkütük.

Filmde bir doğum gününde bir araya gelen dört öğretmen, kanlarında eksik olduğunu iddia ettikleri alkolün gün boyunca kontrollü bir şekilde kapatıldığında insanın potansiyeline ulaşacağını ileri süren bir teoriyle deneye girişiyorlar.

İkinci sırada hepimizin çok yakından bildiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan).

İkinci sırada hepimizin çok yakından bildiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan).

Oscar ödüllü bu filmde, ayrıldığı sevgilisinden kalan hatıraları sildiren bir adamın hikayesi anlatılıyor. Ancak hafızasını üzerindeki bu müdahale zamanla istemediği bir hal alıyor.

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Listenin 3. sırasında ise They Live yer alıyor.

Listenin 3. sırasında ise They Live yer alıyor.

Bu filmde de seyyar bir işçi olan John Nada'nın şans eseri uzaylıların dünyayı ele geçirme planına şahit olması konu alınıyor.

Son olarak bir bonus istenen Hayko Cepkin, Die Hard (Zor Ölüm) serisini söylüyor.

Son olarak bir bonus istenen Hayko Cepkin, Die Hard (Zor Ölüm) serisini söylüyor.

Seride John McClane adlı polis memurunun teröristlerle mücadelesi konu alınıyor.

Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz: Siz listeyi nasıl buldunuz?

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