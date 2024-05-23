Tuhaf Zevkleriyle Ünlü Hayko Cepkin, En Sevdiği Üç Filmi Sıraladı!
Tuhaf Zevkleriyle Ünlü Hayko Cepkin, En Sevdiği Üç Filmi Sıraladı!
Çoğunlukla enteresan fikirleriyle gündeme gelen Hayko Cepkin, bu kez de en sevdiği filmleri sıraladı. Bakalım sanatçının en sevdiği 3 film hangileriymiş?
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Ünlü şarkıcı Hayko Cepkin, tarzı ve sesiyle büyük bir hayran kitlesine sahip.
Özellikle özünün sözünün bir olması, onun aramızdan biri gibi algılanmasına ve çok fazla sevilmesine de doğal bir davetiye çıkardı.
Fikirlerine her daim önem verdiğimiz ünlü sanatçı bu kez de en sevdiği 3 filmi sıralamış.
Cepkin'in seçtiği ilk film Mads Mikkelsen'ın başrolünde oynadığı Another Round yani Körkütük.
İkinci sırada hepimizin çok yakından bildiği Eternal Sunshine of the Spotless Mind (Sil Baştan).
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Listenin 3. sırasında ise They Live yer alıyor.
Son olarak bir bonus istenen Hayko Cepkin, Die Hard (Zor Ölüm) serisini söylüyor.
Videonun tamamını buradan izleyebilirsiniz: Siz listeyi nasıl buldunuz?
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