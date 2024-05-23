Görüş Bildir
Haberler
Dizi & Film
Galadriel Bunu Beğendi! 600 Yıl Garantili Elf Çeyizi Paylaşımı Görenleri Güldürdü

Galadriel Bunu Beğendi! 600 Yıl Garantili Elf Çeyizi Paylaşımı Görenleri Güldürdü

Goygoy film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.05.2024 - 15:53

Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biridir. Tabii internet aleminde bu halkın goygoyu sürekli döner durur. X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da bu goygoya bir yenisini daha ekledi. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

'Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biri olarak tasvir edilir. Orta Dünya'nın en etkileyici ve saygıdeğer halklarından biridirler ve J.R.R. Tolkien'in yarattığı bu mistik dünyada önemli bir yer tutarlar.

'Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biri olarak tasvir edilir. Orta Dünya'nın en etkileyici ve saygıdeğer halklarından biridirler ve J.R.R. Tolkien'in yarattığı bu mistik dünyada önemli bir yer tutarlar.

Ölümsüzlükleri, bilgelikleri, güzellikleri, yetenekleri, keskin duyuları ve büyülü özellikleriyle Orta Dünya'nın en sevilen halkları onlardır. Tabii bizim goygoy dünyasında da onlarla ilgili pek çok enteresan bilgi ve şaka döner durur.

Ölümsüzlükleri, bilgelikleri, güzellikleri, yetenekleri, keskin duyuları ve büyülü özellikleriyle Orta Dünya'nın en sevilen halkları onlardır. Tabii bizim goygoy dünyasında da onlarla ilgili pek çok enteresan bilgi ve şaka döner durur.

X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da onlarla ilgili çok trajikomik bir paylaşım yaptılar. "Elf çeyiz takımı. 600 yıl garantili ve üstelik 50 yıl koşulsuz iade seçeneğiyle!" tweeti görenleri çok güldürdü.

X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da onlarla ilgili çok trajikomik bir paylaşım yaptılar. "Elf çeyiz takımı. 600 yıl garantili ve üstelik 50 yıl koşulsuz iade seçeneğiyle!" tweeti görenleri çok güldürdü.
twitter.com

Gelin bu komik gönderiye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın