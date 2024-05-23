Galadriel Bunu Beğendi! 600 Yıl Garantili Elf Çeyizi Paylaşımı Görenleri Güldürdü
Galadriel Bunu Beğendi! 600 Yıl Garantili Elf Çeyizi Paylaşımı Görenleri Güldürdü
Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biridir. Tabii internet aleminde bu halkın goygoyu sürekli döner durur. X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da bu goygoya bir yenisini daha ekledi. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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'Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biri olarak tasvir edilir. Orta Dünya'nın en etkileyici ve saygıdeğer halklarından biridirler ve J.R.R. Tolkien'in yarattığı bu mistik dünyada önemli bir yer tutarlar.
Ölümsüzlükleri, bilgelikleri, güzellikleri, yetenekleri, keskin duyuları ve büyülü özellikleriyle Orta Dünya'nın en sevilen halkları onlardır. Tabii bizim goygoy dünyasında da onlarla ilgili pek çok enteresan bilgi ve şaka döner durur.
X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da onlarla ilgili çok trajikomik bir paylaşım yaptılar. "Elf çeyiz takımı. 600 yıl garantili ve üstelik 50 yıl koşulsuz iade seçeneğiyle!" tweeti görenleri çok güldürdü.
Gelin bu komik gönderiye gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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