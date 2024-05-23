Galadriel Bunu Beğendi! 600 Yıl Garantili Elf Çeyizi Paylaşımı Görenleri Güldürdü

Yüzüklerin Efendisi' serisinde, elfler Orta Dünya'nın en eski ve en asil halklarından biridir. Tabii internet aleminde bu halkın goygoyu sürekli döner durur. X'te @isengardtr adıyla paylaşım yapan bir hesap da bu goygoya bir yenisini daha ekledi. Gelin o paylaşıma ve gelen yorumlara hep birlikte bakalım.