Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazı fotoğraflar vardır, neye baktığınızı anlamanız birkaç saniyeden fazla sürer. “Bu ne ya?” diyerek bir daha bakarsınız, sonra bir daha... Çünkü görüntü ilk başta mantıklı gelmez ama detaylara odaklandıkça her şey yerine oturur. Perspektifin şaşmasıyla oluşan bu fotoğraflar hem eğlenceli hem de kafa karıştırıcı. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler de tam olarak o cinsten.
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1. Aklımız çıktı!
2. Elinde dondurma tutuyor sanmadık desek yalan söylemiş oluruz!
3. Annesinin karnından kol çalışarak çıkmış bir bebek görüyoruz.
4. T-Rex, sen misin?
5. Cuk oturmuş diyebiliriz.
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6. Hayır, adamın saçları uzun değil.
7. Overthinking tam olarak böyle hissettiriyor işte.
8. Cuk oturmuş v2!
9. Kim, kimin elini tutuyor şimdi?
10. Yukarıda mıyız aşağı da mı? Beynimiz yandı!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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