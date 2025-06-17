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Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 15:55

Bazı fotoğraflar vardır, neye baktığınızı anlamanız birkaç saniyeden fazla sürer. “Bu ne ya?” diyerek bir daha bakarsınız, sonra bir daha... Çünkü görüntü ilk başta mantıklı gelmez ama detaylara odaklandıkça her şey yerine oturur. Perspektifin şaşmasıyla oluşan bu fotoğraflar hem eğlenceli hem de kafa karıştırıcı. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler de tam olarak o cinsten.

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1. Aklımız çıktı!

1. Aklımız çıktı!

2. Elinde dondurma tutuyor sanmadık desek yalan söylemiş oluruz!

2. Elinde dondurma tutuyor sanmadık desek yalan söylemiş oluruz!

3. Annesinin karnından kol çalışarak çıkmış bir bebek görüyoruz.

3. Annesinin karnından kol çalışarak çıkmış bir bebek görüyoruz.

4. T-Rex, sen misin?

4. T-Rex, sen misin?

5. Cuk oturmuş diyebiliriz.

5. Cuk oturmuş diyebiliriz.
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6. Hayır, adamın saçları uzun değil.

6. Hayır, adamın saçları uzun değil.

7. Overthinking tam olarak böyle hissettiriyor işte.

7. Overthinking tam olarak böyle hissettiriyor işte.

8. Cuk oturmuş v2!

8. Cuk oturmuş v2!

9. Kim, kimin elini tutuyor şimdi?

9. Kim, kimin elini tutuyor şimdi?

10. Yukarıda mıyız aşağı da mı? Beynimiz yandı!

10. Yukarıda mıyız aşağı da mı? Beynimiz yandı!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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