Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Bazı fotoğraflar vardır, neye baktığınızı anlamanız birkaç saniyeden fazla sürer. “Bu ne ya?” diyerek bir daha bakarsınız, sonra bir daha... Çünkü görüntü ilk başta mantıklı gelmez ama detaylara odaklandıkça her şey yerine oturur. Perspektifin şaşmasıyla oluşan bu fotoğraflar hem eğlenceli hem de kafa karıştırıcı. Sosyal medyada paylaşılan bu kareler de tam olarak o cinsten.

Kaynak