onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.06.2025 - 20:36

Bazı fotoğraflar vardır ki ilk bakışta zihni zorlar. Ne olduğunu anlamak için ikinci, hatta üçüncü kez bakmak gerekir. Perspektifin değiştiği anlar kafa karıştırıcı olabilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar da tam olarak bunu yapmış. Öyle kareler paylaşmışlar ki gerçek mi illüzyon mu ayırt etmek imkansız hale geliyor.

Gelin o karelere birlikte bakalım! İyi eğlenceler...

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin! 😍👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hayır, aslında orada birisi yok!

1. Hayır, aslında orada birisi yok!

2. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

2. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?

3. Hala anlayabilmiş değiliz... Yorumlara bekliyoruz!

3. Hala anlayabilmiş değiliz... Yorumlara bekliyoruz!

4. Saç renklerinin bile tıpatıp uyması!

4. Saç renklerinin bile tıpatıp uyması!

5. İlk görüşte bi' tövbe estağfurullah olduk!

5. İlk görüşte bi' tövbe estağfurullah olduk!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Talihsiz bir koltuk seçimi olmuş...

6. Talihsiz bir koltuk seçimi olmuş...

7. İstesen şöyle bir kare yakalayamazsın!

7. İstesen şöyle bir kare yakalayamazsın!

8. Yavaşça bacaklara bakın...

8. Yavaşça bacaklara bakın...

9. Kedilerin uzaylı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.

9. Kedilerin uzaylı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.

10. Kafası ağırlaşanı duymuştuk da böylesini ilk kez görüyoruz!

10. Kafası ağırlaşanı duymuştuk da böylesini ilk kez görüyoruz!
imgur.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın