Tuhaf Perspektifle Çekilen Fotoğrafları Paylaşarak Kafamızı Allak Bullak Eden Kullanıcılar
Bazı fotoğraflar vardır ki ilk bakışta zihni zorlar. Ne olduğunu anlamak için ikinci, hatta üçüncü kez bakmak gerekir. Perspektifin değiştiği anlar kafa karıştırıcı olabilir. Sosyal medyada bazı kullanıcılar da tam olarak bunu yapmış. Öyle kareler paylaşmışlar ki gerçek mi illüzyon mu ayırt etmek imkansız hale geliyor.
Gelin o karelere birlikte bakalım! İyi eğlenceler...
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1. Hayır, aslında orada birisi yok!
2. Cuk oturmuş diyebilir miyiz?
3. Hala anlayabilmiş değiliz... Yorumlara bekliyoruz!
4. Saç renklerinin bile tıpatıp uyması!
5. İlk görüşte bi' tövbe estağfurullah olduk!
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6. Talihsiz bir koltuk seçimi olmuş...
7. İstesen şöyle bir kare yakalayamazsın!
8. Yavaşça bacaklara bakın...
9. Kedilerin uzaylı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz.
10. Kafası ağırlaşanı duymuştuk da böylesini ilk kez görüyoruz!
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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