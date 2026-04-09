Tuba Ulu Kimdir, Kaç Yaşında, Nereli? Komedyen Tuba Ulu Neden Gözaltına Alındı?

Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
Sosyal medya ve stand-up dünyasının tanınan isimlerinden Tuba Ulu, son gösterisindeki ifadeleri nedeniyle adli bir süreçle karşı karşıya kaldı. Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre, ünlü komedyen hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltı kararı uygulandı. Peki, Tuba Ulu kimdir? Tuba Ulu kaç yaşında ve nereli?

Tuba Ulu Neden Gözaltına Alındı?

Komedyen Tuba Ulu’nun gözaltına alınma gerekçesi, sahne aldığı bir stand-up gösterisi sırasında Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman hakkında kullandığı ifadelerdir.

Ulu'nun gösterisinde sarf ettiği “Kanuni Sultan Süleyman bile fuck buddy’siyle evlendi” sözlerinin sosyal medyada yayılmasının ardından; 'tarihi, milli ve manevi değerlere hakaret' suçlamasıyla hakkında işlem başlatıldı. Emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan Ulu’nun ifade işlemleri devam ediyor.

Tuba Ulu Kimdir?

Tuba Ulu, Türkiye'nin son dönemde dikkat çeken kadın stand-up komedyenlerinden biridir. Sahne performansları ve dijital içerikleriyle tanınan Ulu, özellikle 'Lady Malumat' isimli stand-up gösterisiyle geniş kitlelere ulaşmıştır.

Eğitimi: Yıldız Teknik Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü mezunudur.

Kariyeri: Komedi dünyasına adım atmadan önce uzun yıllar reklamcılık sektöründe çalışmıştır.

Tuba Ulu Kaç Yaşında ve Nereli?

Tuba Ulu hakkında en çok merak edilen sorulardan biri de yaşı ve memleketidir:

Doğum Tarihi: 1 Ocak 1981 doğumludur.

Yaşı: 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

Doğum Yeri / Nereli: İstanbul doğumludur.

Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
