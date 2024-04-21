TRT Ekrem İmamoğlu'nu Hatırladı! Fenerbahçe - Eczacıbaşı Maçında Ekrana Gelen İmamoğlu TRT'de Anons Edildi

Yerel seçim öncesi çok kısıtlı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer veren TRT’de Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçında Ekrem İmamoğlu'nun adı uzun bir zaman sonra ilk defa anons edildi.