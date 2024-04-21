TRT Ekrem İmamoğlu'nu Hatırladı! Fenerbahçe - Eczacıbaşı Maçında Ekrana Gelen İmamoğlu TRT'de Anons Edildi
TRT Ekrem İmamoğlu'nu Hatırladı! Fenerbahçe - Eczacıbaşı Maçında Ekrana Gelen İmamoğlu TRT'de Anons Edildi
Yerel seçim öncesi çok kısıtlı zaman İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yer veren TRT’de Fenerbahçe - Eczacıbaşı maçında Ekrem İmamoğlu'nun adı uzun bir zaman sonra ilk defa anons edildi.
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Fenerbahçe Opet, Vodafone Sultanlar Ligi final serisi 5. maçında Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek üst üste ikinci kez şampiyonluğunu kazandı.
Maçı, Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu tribünlerde takip etti.
Maçı sunan TRT spikerinin Ekrem İmamoğlu'nun canlı yayında anons etmesi dikkat çekti.
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