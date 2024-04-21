Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde Şampiyon Fenerbahçe!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit'i 3-0 mağlup ederek mutlu sona ulaştı.
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Eczacıbaşı'nı 25,18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, seriyi 3-2'ye getirdi ve Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.
Sarı-lacivertliler, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Fenerbahçe'nin paylaşımı 👇
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