Tren Benzetmesi Geldi: Kimler Geldi Kimler Geçti'yi Hızlıca Özetleyen Murat Soner Diziyi Tiye Aldı!
Tren Benzetmesi Geldi: Kimler Geldi Kimler Geçti'yi Hızlıca Özetleyen Murat Soner Diziyi Tiye Aldı!
Kaynak: https://www.instagram.com/reel/C7CCxX...
Netflix'in son yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. İzleyiciden beğeni toplamayı başaran dizideki karmaşık ilişki ağı Murat Soner'in de radarına takıldı. Soner yaptığı hızlandırılmış özetle izleyenleri kahkahaya boğdu.
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Muhteşem oyuncu kadrosuyla seyir zevki yüksek bir izleme imkanı sunan dizide izleyenlerin yakından bildiği gibi karmaşık bir ilişki ağı var.
Serenay Sarıkaya'yı kimle shipleyeceğimizi şaşırsak da pek çoğumuz tek seferde oturup izledik diziyi, bunu itiraf edelim...
Ama tabii bu da kafa karışıklığı yarattığı gerçeğini de hiç değiştirmiyor.
Dizi ve film yorumlarıyla bildiğimiz Murat Soner de bu ilişki ağını esprili bir biçimde ele aldı.
Tren benzetmesi yaptığı bu video izleyenleri kahkahaya boğdu.
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