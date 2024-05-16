Tren Benzetmesi Geldi: Kimler Geldi Kimler Geçti'yi Hızlıca Özetleyen Murat Soner Diziyi Tiye Aldı!

Netflix'in son yerli yapımı Kimler Geldi Kimler Geçti kısa sürede büyük bir başarı yakaladı. İzleyiciden beğeni toplamayı başaran dizideki karmaşık ilişki ağı Murat Soner'in de radarına takıldı. Soner yaptığı hızlandırılmış özetle izleyenleri kahkahaya boğdu.