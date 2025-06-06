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Transfer Bitiyor: Victor Osimhen Sonunda Kararını Verdi

Transfer Bitiyor: Victor Osimhen Sonunda Kararını Verdi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
06.06.2025 - 23:18

Galatasaray, yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i takımda tutmak için her yolu denedi. Son olarak sarı kırmızılı takımın Osimhen'e yeni bir maaş teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Galatasaray'da istenen olmadı. 

Gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Osimhen, Al Hilal ile anlaşmaya vardı.

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Osimhen, Al Hilal ile anlaştı.

Osimhen, Al Hilal ile anlaştı.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basınında gündeme gelmişti. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncuya yeni bir maaş teklifinde bulunduğu ve Osimhen'in kalma ihtimalinin arttığı söylenmişti. 

Son olarak, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Victor Osimhen ve Al-Hilal kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Simone Inzaghi, Victor Osimhen'i Al Hilal'e transferi konusunda ikna etti.

Al Hilal, Osimhen'i 30 milyon euro üzeri bir maaş teklifiyle ikna etti. Osimhen, Galatasaray'dan ise 25 milyon euro talep etmişti. İki takım arasında 5 milyon euro fark olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba'nın 'Arkadaşım Al-Hilal ile anlaşmadı.' açıklaması bulunuyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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