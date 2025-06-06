Transfer Bitiyor: Victor Osimhen Sonunda Kararını Verdi

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Osimhen'in Al Hilal ile anlaşmaya vardığı geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan basınında gündeme gelmişti. Ancak sarı kırmızılı takımın yıldız oyuncuya yeni bir maaş teklifinde bulunduğu ve Osimhen'in kalma ihtimalinin arttığı söylenmişti.

Son olarak, İtalyan gazeteci Di Marzio'nun aktardığı habere göre, Victor Osimhen ve Al-Hilal kişisel şartlarda anlaşmaya vardı. Simone Inzaghi, Victor Osimhen'i Al Hilal'e transferi konusunda ikna etti.

Al Hilal, Osimhen'i 30 milyon euro üzeri bir maaş teklifiyle ikna etti. Osimhen, Galatasaray'dan ise 25 milyon euro talep etmişti. İki takım arasında 5 milyon euro fark olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Osimhen'in arkadaşı Buchi Laba'nın 'Arkadaşım Al-Hilal ile anlaşmadı.' açıklaması bulunuyor.