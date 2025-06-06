Transfer Bitiyor: Victor Osimhen Sonunda Kararını Verdi
Galatasaray, yıldız futbolcusu Victor Osimhen'i takımda tutmak için her yolu denedi. Son olarak sarı kırmızılı takımın Osimhen'e yeni bir maaş teklifinde bulunduğu ortaya çıkmıştı. Fakat Galatasaray'da istenen olmadı.
Gazeteci Di Marzio'nun aktardığı bilgilere göre Osimhen, Al Hilal ile anlaşmaya vardı.
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Osimhen, Al Hilal ile anlaştı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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